AI世代理財術1／理財知識太難？AI一鍵解讀市場 新手也能安心出手

AI悄悄改變年輕世代的理財習慣，透過AI投資工具，投資新手能迅速掌握市場消息、理解研究報告；28歲的理財新手蘇小姐就說，AI出世，大幅簡化投資門檻，讓忙碌的上班族更能貼近市場。而面對市場劇烈波動，擁有金融團隊防守助攻，更能穩固財務、為財富得分。

台灣正在發生一場「無聲的理財革命」，AI技術以驚人的速度重塑世界，也悄悄翻轉過往金融使用習慣。過去開戶得親跑銀行、對帳得翻紙本、研究投資得依賴厚重的報告，如今已悄然轉型，手機就是銀行窗口、App成為理財中心、投資決策交給AI，這套新習慣成為新世代金融用戶常態。

這股浪潮在台灣特別明顯，近年國內「數位帳戶生態系」成長迅速，各家銀行無不積極投入，重新改寫年輕族群的金融使用方式，透過更即時、更生活化的介面，銀行不再只是存款和提款的工具，而逐漸轉型為理財助理等投資陪跑員角色。

目前市場上有永豐銀、台新銀、一銀、國泰世華銀等數位帳戶，在眾多數位帳戶中，永豐「DAWHO」用戶滲透率名列前茅，關鍵在於不單是把功能放進App，而是以「全功能整合」為核心，把需要跨平台、跨App才能完成的金融服務，統一整合在同一介面裡。

閒置資金也能高效率運用，一般股票交割帳戶的資金只能享有一般活存利率，但若將永豐DAWHO設為交割戶後，交割款項（閒置資金）仍能享有金額30萬以內、利率1.5％的高利活儲，投資人等待進場時的停泊資金即可提高效益，介面語言風格也更生活、年輕化，貼近新手理財門檻。

「每天都看到股市大起大落，想投資卻不知道怎麼下手，看投資報告也好像在看天書。」28歲上班族蘇小姐就說，平常忙於工作，很難掌握總經走勢或產業訊息；今年4月，台股急跌後強力反彈，本來想趁勢進場，卻因擔心川普政策與市場震盪而遲疑，結果錯過一大段漲幅。

其實，新手常會因為得掌握市場消息、閱讀艱澀研究報告及時間破碎等原因，遲遲未踏出理財第一步，而永豐銀行「DAWHO」與AI工具「Orbit.AI投資水晶球」串接，是市場少數具備完整「AI×數位帳戶」的平台。

而「Orbit.AI投資水晶球」透過GAI（生成式AI）技術，簡化市場資訊、投資報告等，以圖像化呈現市場趨勢，降低門檻，適時提醒用戶市場變化。手機就是銀行窗口、App成為理財中心、投資決策交給 AI，這套新習慣正成為新世代金融用戶的常態。

