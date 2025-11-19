AI世代理財術2／從財務檢測到投資教練 永豐銀AI工具勾勒新世代理財路線圖
頂尖運動員的每一天，都是由嚴格的「訓練課表」所構成，作息時間、飲食、訓練頻率，都有明確的規劃，理財也是如此，永豐銀行灌注「運動家精神」在新一代的智能金融服務中，近年以創業金融、數位帳戶與AI智能理財服務全面切入青年市場，吸引大量Z世代用戶，逐步建立新世代的金融生態系。
上場前，你得先瞭解自己的體能狀況，理財也是一樣，而永豐「iWish」智能服務，就是專屬自己的「體能檢測師」。
「我過去總是想到才存錢，投資也是聽明牌，結果常常受傷虧錢。」一位年輕用戶坦言：「後來用了iWish，它用聊天的方式幫我盤點收支，我才驚覺自己的財務體能這麼差！」
透過永豐iWish，可以設定儲蓄目標，例如1年內存到旅遊基金、建立定期投資計畫，就像為自己安排一份專屬的「金融健身菜單」，iWish會提醒用戶按表操課，避免因惰性而中斷，逐步鍛鍊財務體質。
另外，也把AI深度融入日常金融生活，使用自然語言互動操作，民眾只要以「聊天」方式，即可查詢財務狀態、設定目標、完成金融指令，甚至獲得個人化的理財建議，定位角色更接近財務助理。
有了強健的金融體能，接著可用「Orbit.AI投資水晶球」洞悉賽局，運用GAI（生成式AI）技術，將全球紛雜的財經資訊、研究報告，化繁為簡，並懂得何時該積極進攻（加碼），何時該穩健防守（持有現金）。
永豐銀也致力成為年輕人創業的第一位隊友，打造「DA BOSS」創業金融方案。事實上，近年越來越多年輕人選擇以內容創作、專業技能或品牌精神創業，創業門檻不斷降低，但資金規劃仍是最大挑戰，而「DA BOSS」提供創業貸款、財務規劃諮詢、創業顧問與資源媒合等完整支援，成為青年創業的經紀團隊。
在金融科技快速變革與青年世代理財需求轉向時代，永豐銀行近年大幅加碼數位服務布局，從創業金融、數位帳戶到AI智能工具，將「年輕」視為核心策略打造金融服務新體驗，也因擁抱數位轉型與年輕族群需求，連續5年獲《Forbes》選為「年度全球最佳銀行」。
更多鏡週刊報導
AI世代理財術1／理財知識太難？AI一鍵解讀市場 新手也能安心出手
AI世代理財術3／從贊助球隊到陪跑創業 永豐銀以運動精神挺年輕世代
其他人也在看
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」17日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」17日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 5 天前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被動元件漲價潮來襲？蜜望實摸漲停衝鋒...這2檔紅半根 它「7天噴49%」熄火急殺
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（18）日終場跌691.19點，收在26,756.12點，跌幅2.52%，被動元件族群本日走勢呈漲跌互見，指標股國巨*（2327...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 23 小時前
熱門股／台股大跌記憶體還會漲？ 報告一次看
記憶體自9月起出現缺貨、漲價潮，連帶記憶體族群水漲船高，國票投顧記憶體類股推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）都漲了一波，反應過來的投資人在10月進場，遇到18日台股大跌，不少投資人失去信心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達股票遭大戶清倉 後市分析一次看！
一夜之間，大家都在賣輝達。熟諳科技業操盤手「萬鈞法人視野」粉專寫道：這兩天你打開新聞，看到的關鍵字大概是這幾個：Thiel (科技大佬Peter Thiel)清倉、橋水減碼、軟銀獲利了結，再配上美國公共債務創高、長天期殖利率拉升、地緣政治升溫、央行反覆進場干預，然後結論是：系統性風險在升高，聰明錢開始對高估值科技股踩煞車。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前