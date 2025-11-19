AI世代理財術2／從財務檢測到投資教練 永豐銀AI工具勾勒新世代理財路線圖

永豐導入AI技術，融入日常金融生活，降低使用者理財門檻。

頂尖運動員的每一天，都是由嚴格的「訓練課表」所構成，作息時間、飲食、訓練頻率，都有明確的規劃，理財也是如此，永豐銀行灌注「運動家精神」在新一代的智能金融服務中，近年以創業金融、數位帳戶與AI智能理財服務全面切入青年市場，吸引大量Z世代用戶，逐步建立新世代的金融生態系。

上場前，你得先瞭解自己的體能狀況，理財也是一樣，而永豐「iWish」智能服務，就是專屬自己的「體能檢測師」。

「我過去總是想到才存錢，投資也是聽明牌，結果常常受傷虧錢。」一位年輕用戶坦言：「後來用了iWish，它用聊天的方式幫我盤點收支，我才驚覺自己的財務體能這麼差！」

透過永豐iWish，可以設定儲蓄目標，例如1年內存到旅遊基金、建立定期投資計畫，就像為自己安排一份專屬的「金融健身菜單」，iWish會提醒用戶按表操課，避免因惰性而中斷，逐步鍛鍊財務體質。

另外，也把AI深度融入日常金融生活，使用自然語言互動操作，民眾只要以「聊天」方式，即可查詢財務狀態、設定目標、完成金融指令，甚至獲得個人化的理財建議，定位角色更接近財務助理。

有了強健的金融體能，接著可用「Orbit.AI投資水晶球」洞悉賽局，運用GAI（生成式AI）技術，將全球紛雜的財經資訊、研究報告，化繁為簡，並懂得何時該積極進攻（加碼），何時該穩健防守（持有現金）。

永豐銀也致力成為年輕人創業的第一位隊友，打造「DA BOSS」創業金融方案。事實上，近年越來越多年輕人選擇以內容創作、專業技能或品牌精神創業，創業門檻不斷降低，但資金規劃仍是最大挑戰，而「DA BOSS」提供創業貸款、財務規劃諮詢、創業顧問與資源媒合等完整支援，成為青年創業的經紀團隊。

在金融科技快速變革與青年世代理財需求轉向時代，永豐銀行近年大幅加碼數位服務布局，從創業金融、數位帳戶到AI智能工具，將「年輕」視為核心策略打造金融服務新體驗，也因擁抱數位轉型與年輕族群需求，連續5年獲《Forbes》選為「年度全球最佳銀行」。

