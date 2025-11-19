AI世代理財術3／從贊助球隊到陪跑創業 永豐銀以運動精神挺年輕世代

永豐銀行以行動力挺，連續5年贊助台啤永豐雲豹職業籃球隊。

近年台灣運動風氣快速升溫，各種運動賽事掀起話題，而亮眼成績背後需要企業長期支持。永豐銀行不僅長期贊助大專與職業隊伍，更連續3年獲得「體育推手獎」，展現金融企業在台灣運動發展中的獨特角色。

「真的可以感受到台灣的運動風氣越來越熱，我常揪朋友一起進場看球，或是守在電視前為球隊吶喊，超級熱血！」熱愛籃球的林小姐笑著分享。近年台灣體育熱度明顯升溫，從棒球、籃球，到桌球、跆拳道甚至街舞，各種不同運動都培養出死忠粉絲。

不過，要讓運動產業蓬勃發展並非易事，背後需要長期穩定的資源支持，其中企業投入更是關鍵力量。金融業者是近年體育贊助的重要角色，永豐銀行是代表之一，近年積極深耕國內各級運動賽事，並連續3年獲教育部體育署頒發「體育推手獎」肯定。

自 2019 年起，永豐銀行開始布局運動生態圈，陸續贊助「政大雄鷹籃球隊」、冠名T1聯盟「台啤永豐雲豹」，今年更擴大贊助「台北永豐旺寶3×3職業籃球隊」，成為少數同時支持大專籃球、職業5×5與3×3籃球的金融企業。也因為持續性投入，外界開始重新關注金融業在台灣運動產業發展中的角色與意義。

「支持多元運動賽事、善盡企業社會責任，是永豐認為應該做、也願意長期做的事。」永豐銀行總經理莊銘福指出，推動體育並非單純行銷，而是希望讓運動精神成為「企業DNA」的一部分，特別是運動具備「團隊合作、堅持、挑戰極限」等特質，正是希望呈現給年輕客群與內部同仁的價值。

為了讓運動更貼近民眾日常，永豐更將鄰近主場桃園巨蛋的分行改造成「運動分行」，把金融服務與運動文化融合在一起。

此外，永豐與台啤永豐雲豹在桃園巨蛋合作舉辦「永豐雲豹主題日」，現場設有問答遊戲、轉盤活動，永豐吉祥物「大虎」、「小蜜豐」與啦啦隊的互動，讓當天超過 1.1 萬名球迷留下深刻印象。

除籃球外，永豐連續3年贊助職業足球隊「台中 FUTURO」，並於2023、2025 年支持斯巴達障礙賽，推廣全齡與全民運動風氣。

從運動推手到理財規劃，永豐銀行提供創業貸款、財務規劃和資源媒合，如同專業的經紀團隊，為年輕人提供資金奧援與戰略建議，專注衝刺，跑贏財富馬拉松。

