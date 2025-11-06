AI世代科學接軌國際！新北600名STEM菁英勇闖全國賽
記者蔡琇惠／新北報導
AI與科技正快速改變世界，科學素養成爲面對未來的關鍵能力。新北市教育局主辦「114學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽」，11月4、5日兩天在新北高中與新店高中登場，共計51校、近600位優秀高中生參賽，競逐數學、物理、化學、生物、地球科學與資訊等六大學科桂冠。經激烈競賽後，共推選出40位優勝選手代表新北市進軍全國決賽，展現科學探究與創新學習的深厚實力。
新北市教育局長張明文表示，新北市長期深耕數理與資訊教育發展，四年來投入超過2億元推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，整合資訊科技、雙語學習等七大主題，鼓勵高中與大學共創特色課程並向下延伸國中小，讓學生從在地出發，厚植科學與創新力。同時設置10個課程發展中心及新課綱行動協作平臺，推動跨科整合與探究實作學習，持續深化教師共備、學生共學的創新能量。
本項賽事中，板橋高中組成36人科學菁英團隊，參賽陣容為全市最大，展現該校在數理資優教育與學生研究培訓的長期成果。校長劉淑芬表示，學校重視「跨域探究×研究導向」的學習精神，攜手大學開設探究實作與科學應用課程，培養學生的實驗設計與問題解決能力。多年來扮演新北數理教育的領航者，除承辦資訊科賽事與決賽前集訓輔導外，也協助推動全市學科精進計畫，為新北STEM教育奠定堅實基礎。
板橋高中三年13班黃浩銓同學榮獲資訊科複賽第一名，他分享說，這是自己第三次參加新北區複賽，經過兩年的努力與累積，終於在今年脫穎而出，這份成績不僅肯定了自己的努力，也更有信心繼續挑戰更高的目標。
新店高中三年9班葉馨喬同學以優異表現晉級全國化學科決賽，她分享指出，雖然過程中遇到不少難題，但也因此反思自己的理解與學習方式。科學不只是記憶知識，更重要的是如何運用知識解決實際問題。她開心的表示，這次比賽是寶貴的經驗，不僅是對努力的肯定，也讓自己更堅定要持續探索科學、挑戰自我。
新北市教育局表示，新北與政治大學、清華大學、陽明交通大學及中央大學等10所頂尖大學合作，挹注千萬元開設超過250門數理與資訊科技課程，讓高中生免費搶先體驗大學學習。此外，搭配「AI+科技示範高中」及「高中科技數理實驗班」，並結合假日科技數理適性人才方案，培養學生運用科學方法與科技工具解決真實問題的能力。未來將持續從課程、師資與學習資源三大面向深化STEM教育，串聯課程發展中心、在地就學大聯盟及與大學合作的跨域課程，打造從理論到實作、從校園走向國際的完整學習鏈。
