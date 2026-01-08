AI世代職得探索 慈大獲青發署補助

學校辦理學生工作坊

隨著AI人工智慧技術與職場環境的高速變遷，慈濟大學生涯發展中心推動115年「AI世代 職得探索」計畫，結合各學院特色、推出多項融入式課程，協助學生掌握核心職能，獲得教育部青年發展署「115年度職涯輔導計畫—全校類」補助新臺幣110萬元。

打破過去「職涯輔導等於求職輔導」的印象，慈濟大學「生涯發展中心」，希望協助學生從大一開始逐步累積實務經驗，提升職場適應力與未來競爭力，中心主任謝麗華表示，「AI世代 職得探索」計畫，就是結合各學院特色，如：智慧永續管理學院舉辦「AI時代管理職業創新工作坊」，引導學生運用生成式AI優化管理決策，並結合地方創生，讓學生在社區中運用AI。



此外，計畫也強化原住民族學生資源中心與生涯發展中心的合作，開發文化導向的職涯培力活動，並針對原住民與弱勢學生提供補助支持。生涯發展中心強調，期盼以「永續、健康、人文」三大發展主軸，建構跨域學習與職涯導向學習環境。