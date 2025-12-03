AI世代「3種白領工作」最危險？ 台灣六成上班族憂被取代





近日麻省理工學院（MIT）公布最新研究，引發全球職場震盪。研究團隊利用與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）共同開發「冰山指數」（Iceberg Index），來模擬超過1.51億名美國勞工與AI工具的互動情境。結果顯示，美國約11.7%的工作恐面臨被AI自動化取代的風險。其中衝擊最明顯的是在金融、行政、專業服務等白領工作，涉及薪資總額高達1.2兆美元。

反觀台灣職場，似乎也感受到這股不安。根據1111人力銀行最新調查，有61.5%的上班族坦言擔心工作被AI取代，其中更有近兩成（19.1%）表示「非常擔心」。受訪者最焦慮的原因，是擔心自己擁有的「專業技能」將被AI取（49.4%），換言之，就是擔心未來自身的專業領域將不再需要「人力」。至於哪些工作最可能遭取代？有高達58%的上班族點名「行政文書、助理」類職務，與MIT的研究結果不謀而合。

廣告 廣告

然而，在一片恐慌聲中，也有專家提出不同觀點。《科技島》執行長王志堅指出，AI對台灣勞動力的實際衝擊，關鍵不在「AI會取代多少人」，而在台灣是否願意投入「職務再教育與再培訓（reskilling）」。他強調，AI帶來的不是單純的取代，而是「工作方式的重塑（reshape）」。對勞工而言，熟悉AI工具將成為基本能力；對企業來說，與其大舉徵才，不如強化內部訓練，既補足人力，又能調整職務內容，可說是一舉多得。

1111人力銀行發言人莊雨潔也補充，少子化造成的缺工壓力正逐漸浮現，許多企業已加速導入AI。以金融業為例，各家銀行升級智能客服，不僅降低基層人力需求，也讓第一線員工能把時間留給最需要「人味」的服務，例如客戶關係維繫與複雜問題處理。AI不但沒有削弱人的價值，反而凸顯專業人員在第一線的經驗判斷與溝通上的不可取代性。

面對這股潮流，莊雨潔也建議，企業應善用政府與民間的資源。例如經濟部針對30人以下製造業推出「數位人才培育補助」，協助提升員工技能、推動企業數位轉型。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



發現AI眼皮下的寶藏 擺脫大型股 獨創70%成長報酬

AI興起後「聰明人將變廉價」？ 黃仁勳：擁4特質才能翻轉命運

總有一款適合你！專家揭「10大被動收入」每年多領248萬