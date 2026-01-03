AI主旋律從輝達與台積電！法人點名2026 AI ETF一次看

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] AI浪潮持續推進、全球資金重新布局科技與成長型資產之際，2026 年台股與美股科技產業依然站在多頭主旋律上。從半導體、AI 算力到大型權值與高價成長股，相關題材不僅帶動指數表現，也成為 ETF 配置的核心方向。

以下是國泰證期整理解析下周具代表性的科技、成長與高息型 ETF，涵蓋美股半導體、台灣 AI 供應鏈、大型市值及高價成長族群。

國泰費城半導體（00830）

掌握美股半導體龍頭，囊括輝達、台積電 ADR 等 AI 戰略資源。去年費半指數漲幅逾 43% 冠居美股，帶動 00830 於 1 月配息 9 元新高，年度配息率達 15.7% 破台股紀錄。1/19 前買進，有望股息與資本利得雙收。

群益科技創新（00992A）

FED 降息引發資金浪潮，企業加大投入 AI 算力。台灣作為全球 AI 唯一軍火供應商，技術領先帶動供應鏈成長。2026 年預期內外資持續加碼，本基金主動配置 AI 半導體、伺服器組件及設備類股，掌握科技創新獲利契機。

富邦台50（006208）

受惠出口強勁，2026 年台灣 GDP 預計達 7.37%，人均 GDP 破 3.8 萬美元，失業率與 CPI 穩定，顯示經濟擴張穩健。AI 仍是推動市場的核心產業，未來展望樂觀，建議透過 006208 進行大型市值型配置，長期參與台股成長。

中信小資高價30（00894）

2025 年含息報酬 42% 奪冠，勝過 0050。主因精準布局高價成長股，如信驊、奇鋐、台光電等 AI 供應鏈，漲幅均逾 100% 遠超台積電。2026 年多頭行情下，高價市值型 ETF 適合做為台股加碼標的，捕捉領頭羊優勢。

安聯台灣高息成長（00984A）

1 月迎來第二次配息，金額 0.168 元且年化配息率達 6%。掛牌以來績效位居高股息 ETF 榜首，成功驗證「高息＋成長」雙利策略，是兼顧穩定現金流與股價增值的優質選標。欲參與除息的投資人，請於 1/16 前完成布局。

