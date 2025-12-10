AI主權強化！HPE攜手NVIDIA布局跨歐洲AI工廠新力量

Hewlett Packard Enterprise（NYSE: HPE）宣布擴大NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，推出兼具安全性與可擴展的全新AI工廠解決方案，並導入全新AI資料中心互連技術，可優化長距離與多雲環境中AI叢集的工作負載效能。 圖: HPE/提供

[Newtalk新聞] Hewlett Packard Enterprise（NYSE: HPE）宣布擴大NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，推出兼具安全性與可擴展的全新AI工廠解決方案，並導入全新AI資料中心互連技術，可優化長距離與多雲環境中AI叢集的工作負載效能。同時，HPE與NVIDIA也攜手成立歐盟首座AI工廠實驗室，協助全球客戶驗證與測試其主權AI工廠架構。

「HPE與NVIDIA持續為不同規模的安全AI工廠奠定基礎，並透過創新技術為多元工作負載帶來前所未有的的效能表現。」HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，「結合雙方各自的技術優勢，共同打造完整的全堆疊AI基礎架構，協助企業在多樣化的工作負載中提升效能。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，「每個國家與企業都需掌握智慧產能的自主權，我們將資料中心轉型為AI工廠，為全新工業革命打造的智慧製造基地。透過將NVIDIA的全堆疊加速運算平台與Spectrum X 乙太網路技術整合至HPE解決方案中，我們共同打造主權AI的典範。全新的AI工廠實驗室將為客戶提供安全、可大規模運行的環境，將資料轉化為可真正創造價值的AI應用。」

HPE與NVIDIA在法國格勒諾布爾（Grenoble）成立全新AI工廠實驗室（AI Factory Lab），協助客戶在採用氣冷技術的主權AI工廠環境中，進行AI工作附載的測試與調校。實驗室配備最新版本且符合政府需求的NVIDIA AI Enterprise軟體、HPE伺服器、HPE Juniper Networking PTX與MX系列路由器、NVIDIA加速運算平台、NVIDIA Spectrum X 乙太網路技術，和HPE Alletra儲存設備。

HPE表示，全新實驗室環境可讓客戶在歐盟境內運作基礎架構、驗證效能，同時支援區域內的大規模AI部署，並協助在歐盟營運的全球企業應對資料主權與法規遵循需求。此外，HPE亦與Carbon3.ai合作在英國曼徹斯特設立私有雲AI實驗室（Private AI Lab），整合HPE Private Cloud AI、NVIDIA AI Enterprise軟體套件以及NVIDIA AI基礎架構，協助英國企業加速導入AI。

隨著歐洲市場日益重視資料主權（Data Sovereignty）與營運主權（Operational Sovereignty），並希望能透過安全的私有雲基礎架構更輕鬆地部署 AI，HPE Private Cloud AI亦推出多項新配置、應用情境與功能，包括：

HPE Private Cloud AI支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU以及NVIDIA Hopper，讓客戶能依需求選擇GPU，靈活支援多樣化工作負載。

整合經STIG強化與啟用FIPS的NVIDIA AI Enterprise軟體，並可部署於隔離式環境中，進一步強化資安層級，打造符合多項符合。

HPE Private Cloud現支援NVIDIA多執行個體GPU（MIG）技術的GPU分隔功能，以優化資源使用率並降低營運成本。

World Wide Technology（WWT）、NVIDIA與HPE共同推出全新Datacenter Ops Agent，簡化AI資料中心日常作業，並加強HPE在代理型AI與混合雲環境中的統一營運能力。

此外，HPE表示，與Fortanix合作導入NVIDIA機密運算。HPE正與Fortanix合作，運用NVIDIA機密運算（Confidential Computing）與Fortanix Armet AI，打造一站式平台，使企業在AI工廠與受高度監管環境中安全地執行主權式代理型AI。

HPE也表示，作為Unleash AI新夥伴，Fortanix的技術可部署於HPE Private Cloud AI與搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU的HPE ProLiant Compute DL380a Gen12伺服器上，協助歐洲、中東與非洲地區與全球企業在地端、雲端或AI工廠中建置並執行安全、可擴充的AI工作負載。

