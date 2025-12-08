AI之神黃仁勳財富只排第8 全球最有錢的人依舊是他

全球即時富豪排行，黃仁勳僅排第8名？這不重要。重點是全球所有AI科技節奏都得仰仗黃仁勳輝達的GPU算力。

全球財富板塊正在被AI、火箭、低軌衛星製造業重新洗牌。最新《富比世即時富豪排行榜》，AI教父黃仁勳的輝達雖掌控全球最火熱的科技，不過僅居第8名；全球首富仍由擁有Tesla、SpaceX與xAI的Elon Musk稱霸。而在台灣，鴻海郭台銘因AI製造鏈全面升溫，強勢重返台灣首富，展現新一輪科技財富爭奪戰已正式開局。

最新《富比世即時富豪排行榜》揭示了2025年全球財富的新權力結構。在所有科技巨頭中，最受討論的莫過於黃仁勳與Elon Musk（伊隆·馬斯克）的「排行榜對決」。黃仁勳目前雖然帶領輝達成為AI晶片無可撼動的霸主，但其身價「僅」來到1,584億美元，位居全球第8名。第一名仍然是他、Elon Musk，不過這一切也合理。

馬斯克之所以能以4,966億美元的身價穩坐全球首富，核心原因不只是Tesla，最近SpaceX也水漲船高。這間他在2002年創立的火箭與衛星獨角獸，如今估值已達4,000億美元，近日華爾街日報報導，SpaceX正在出售股票、有意IPO（募資發行上市），估值將可能衝上8,000億美元，繼而超越OpenAI成為地球最貴的科技企業。SpaceX公司 Elon Musk本人持股可是高達42%，意味著這家公司每成長一次，他的財富就會跳躍式上升。

此外，他將Twitter（現X）與自己的AI新創xAI合併後，估值來到1,130億美元，也讓他的財富版圖越來越像一個「科技帝國」。這種橫跨太空、AI、交通、平台的跨界能力，使他仍無人能撼動。

黃仁勳（左）把輝達GPU模組交給全球首富馬斯克（右），可用於火箭、衛星、電動車，以及機器人，改寫人類科技版圖。

相較之下，黃仁勳的財富來源雖然集中，但影響力卻可能深遠得多。他掌管的輝達，是這一波AI革命的絕對心臟。全球所有大型模型、所有資料中心，都繞不開輝達的GPU。雖然財富排名落後，但從科技趨勢來看，他對未來世界的影響力未必會輸給榜單前幾名。對了，除了首富的馬斯克和第八的黃仁勳外，前三甲的另外兩位富的流油的富豪，一是2699億美元甲骨文的賴瑞·艾利森（Larry Ellison）、另一為 2634億美元Alphabet（google）的聯合創辦人兼董事會成員拉里·佩奇（Larry Page）。

再把視線拉回台灣，榜單中最醒目的變化，就是郭台銘以141億美元重新奪回台灣首富寶座。這絕非偶然，AI伺服器需求爆炸、蘋果手機的代工，加上鴻海近年積極調整體質，市場對其未來三年成長性普遍轉趨樂觀。這代表AI不只造就新科技富豪，還在推動傳統製造業進行新一輪轉型，而鴻海正站在這波浪潮的核心位置，這也讓鴻海創辦人郭台銘的資產累積越滾越大。

台灣富豪榜位列第二名的是135億美元的廣達廣達董事長林百里。這兩位站在榜頂人物，其背後代表的意義便是AI浪潮直接反映在股價與企業估值上的結果。「神秘鞋王」宏福張聰淵、與被動元件龍頭國巨陳泰銘，分別以91億與89億美元名列第三與第四。他們也代表台灣製造的底蘊，不過，與郭台銘、林百里前兩名的即時財富相比，那可是有著斷崖式的差距。

AI伺服器熱到發光，鴻海站回全球供應鏈C位，郭台銘也一路衝回台灣首富。



