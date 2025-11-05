AI的進化，一直被視為人類認知能力的延伸。大型語言模型（LLM）能生成自然語言、回答問題，以及進行創作，其成功仰賴龐大的數據和算力。然而，一項最新研究提出讓人驚覺的現象，當模型吸收低品質、情緒化的社群媒體內容後，它們不僅可能出現推理與理解能力下降，甚至會出現永久性的「認知退化」。

這項研究由美國德州大學奧斯汀分校、德州農工大學與普渡大學合作完成，題為《大型語言模型也可能患上「大腦萎縮」症》（LLMs Can Get "Brain Rot"）。研究設計直接而明確，研究團隊將X平台上高互動、低資訊密度的熱門貼文作為訓練資料，觀察模型在推理、長篇理解和數學運算等任務的表現。結果顯示，推理準確率從74.9％驟降至57.2％，長篇理解能力從84.4％下滑至52.3％，數學與邏輯題也出現顯著錯誤。即便再以高品質資料重新訓練，模型仍無法恢復原有能力，凸顯退化的不可逆性。

值得關注的是，模型的「人格」特徵也隨之改變，其回答變得更加自我中心、衝動且情緒化，道德判斷也出現冷漠退化。研究者將這種現象稱為「思維鏈塌陷」，指模型不再逐步推理，而是直接生成答案，放棄邏輯鏈條。這種行為類似人類在資訊過載下，追求快速刺激而放棄深度思考的心理模式。

這項研究的學術與社會回響迅速擴散。《連線》（Wired）雜誌將其形容為「AI 的神經退化實驗」，而《駭客新聞》（Hacker News）與X上的討論串則提出警示，或許AI也需要「心靈衛生」。更多的報導觀點也認為，研究顯示AI可能在資訊污染中被「馴化」，嚴重失去了批判與推理能力。

高互動社群內容雖然吸引力強，但資訊密度低、偏向情緒與偏見，在經過演算法優化後，模型便學會「受歡迎的說話方式」，而非準確理解世界。這些低品質資料，形成強化迴路，使其輸出更具刺激性，但邏輯性下降，逐步喪失對世界的理解能力。

這項研究的深層意涵，不僅在於技術層面的可逆性，更涉及倫理與文化。若AI會因低品質內容而失去理性，人類在同樣環境下，又是否早已受到影響？當社會以點擊率與互動數據作為衡量標準，我們創造的知識跟情緒，也悄然訓練AI「認知崩壞」或許只是人類集體認知疲勞的延伸。（作者為富瑜文教基金會執行長）