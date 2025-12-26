AI也能幫流浪犬找家 新北動保、數發部開發媒合系統提供認養推薦

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧(AI)也能幫收容動物找新家。新北市府與數位發展部數位產業署合作研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技分析犬隻性格，再加上專業攝影拍攝沙龍照，協助民眾快速找到理想中的寵物。數發部、新北市農業局今(26)日於毛寶貝教育園區舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」，邀請大眾使用毛寶貝配對平台(https://findpet.tw/)尋找理想的「新家人」。農業局長諶錫輝指出，至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏說，AI寵物認養媒合系統可分析犬隻性格與特質，並結合使用者自填問卷提供生活型態、對寵物的毛色與體型等喜好，做出更精準的媒合建議；系統也建置醫療地圖搜尋功能，以便飼主搜尋附近動物醫院，以及認養流程、飼主責任說明，包含養寵物所需準備及花費，未來將持續強化系統功能，並擴大數據資料，讓更多收容動物受惠。

諶錫輝、動物保處防疫處長楊淑方表示，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，如今藉由AI輔助媒合，希望降低衝動認養與退養風險；為展現收容犬隻特色，動保處以2年多時間邀請三牲工作室團隊幫8所動物之家700多隻狗拍攝千張沙龍照，初步已將近300隻狗沙龍照及近200部影片交由數位產業署團隊資策會以AI分析出犬隻性格。

動保處表示，「新北認養成犬入新厝6好禮」包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等實用居家寵物用品；市府未來將持續結合科技與人文關懷，完善動物收容及認養服務，並透過AI寵物認養媒合系統，提升認養效率與成功率，有意領養的民眾可多加利用平台，詳細認養資訊可洽動保處網站。

