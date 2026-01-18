AI也能識破演唱會黃牛？專訪日本Ticket Plus董事：票券的合理流通支撐著娛樂未來

熱門演唱會的高價黃牛票轉賣，以及規避本人確認的違規入場，這些不僅是台灣面臨的問題，也是長年以來令日本主辦方與粉絲頭痛的嚴重課題。隨著現場娛樂市場的復甦，日本與台灣的票券「不正當轉賣」問題日益嚴重。在此背景下，《風傳媒》獨家專訪了在電子票券及官方票券轉售領域推動獨特解決方案的「株式會社Ticket Plus（Tixplus）」董事飯沼裕樹。

針對社群媒體（SNS）上急劇增加的票券不正當轉賣及本人確認課題，飯沼裕樹在專訪中，詳細講述了運用AI人臉辨識等最新技術的對策及實際情況。此次採訪內容涵蓋非官方轉賣仲介網站與社群媒體的轉賣手法、導入AI技術（人工智慧）進行本人確認的應用，以及日台票券文化的差異與制度面課題。

飯沼裕樹在受訪之初指出，日本票券不正當轉賣的手法與其說是變得更巧妙，不如說是「傳統非官方轉賣仲介網站，以及以X（舊Twitter）為中心的社群媒體等主辦方難以監管的場域，個人間交易急劇增加」這一點更為棘手。若是傳統的非官方轉賣仲介網站，還可以針對營運方請求揭露發信者資訊來鎖定發文者；但在社群媒體上使用「讓票、求票」等標籤，並透過私訊（DM）進行交易的情況下，要保留證據相當困難，鎖定個人與追蹤也極具難度。飯沼裕樹坦言，他們作為受託販售票券的立場，雖會依照主辦方意向進行應對，但現階段要逐一掌握並追蹤社群媒體上的個人交易非常困難。

Ticket Plus推動AI人臉辨識系統。（Ticket Plus提供）

此外，針對台灣也相當關注的「入場時規避本人確認」之實情，飯沼裕樹表示，日本目前嚴格執行本人確認的公演，僅佔整體的1至2成，而在這些場合中也確認到了偽造身分證件的手法。例如偽造駕照等公家身分證，或是使用製作精良的身分證貼紙等。在演唱會當天，數萬名觀眾湧入的入場閘口，僅靠工作人員目視要完全識破這些偽造證件，在現實上極為困難。

因此，該公司正積極推動採用Panasonic等國際技術的「AI人臉辨識系統」。該系統能在0.幾秒內比對入場者身分，讓偽造無所遁形；此外，最新技術還在電子票券應用程式啟動時，實裝了如同Face ID般的購票者本人臉部認證功能，針對將整支智慧型手機借給他人以進行違規入場的行為，也已開始著手對策。

主辦方與藝人方之所以如此致力於打擊不正當轉賣，背後有著比單純強化安全性更迫切的理由。飯沼裕樹指出，主辦方雖然希望會場滿座，但同時，若發生搶購票券壟斷好位子的行為，將導致許多粉絲的不滿。他認為，健全的票券流通將連繫著整個粉絲社群的信任感。此外，高價轉賣造成的粉絲經濟負擔，可能導致購買周邊商品或參加其他演唱會的機會減少。因此他強調，讓票券以合理的價格流通，是讓娛樂市場整體能穩定擴大的關鍵。

日本票券平台Ticket Plus。（Ticket Plus提供）

討論也觸及了日台票券文化的差異。海外普遍採用「先搶先贏」或隨需求變動價格的「動態定價」，但日本主流則是「抽選販售」且「統一價格」。飯沼裕樹認為，這根基於日本重視「平等性與公平性」的文化。若導入熱門座位高價、距離舞台較遠座位低價的市場原理，可能會產生「若抽不到想要的位子就不去演唱會」的粉絲心理，反而有導致機會流失的風險，因此在日本，「透過抽選提供平等的機會」已成定局。

採訪最後，飯沼裕樹提到了日本在2019年施行的《票券不正當轉賣禁止法》，但他認為比起規則的完善，「社會整體的意識改變更為重要」。如同時代變遷改變了人們的價值觀與行為，對於票券不正當轉賣問題，也必須建立起「買賣黃牛票是不好的、是不光彩的」這種社會認知。

在日本現場娛樂市場中，以電子票券技術為武器，致力於打擊不正當轉賣並推動合理流通的正是「株式會社Ticket Plus」。該公司為東證Prime上市公司M-up Holdings的集團企業，營運電子票券App「Tixplus（チケプラ）」及採取防範轉賣措施的官方轉售服務「Tixplus Trade」。飯沼裕樹總結道，為了守護粉絲能安心並以合理形式享受現場娛樂的環境，並建立透過正規票券流通將合理價值回饋給藝人與主辦方的機制，未來將持續努力推動相關事業。

