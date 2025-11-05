AI也能輔助心理治療？9國專家齊聚探討數位心理健康

高雄市立凱旋醫院今（5）日舉辦「第八屆國際精神衛生合作平台暨培訓中心成果研討會」，以「數位心理健康」為主題，邀集9國精神醫療專家學者齊聚高雄，分享各國在數位心理健康領域的最新發展與實務經驗，現場及線上與會人數達300人。（凱旋醫院提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市立凱旋醫院今（5）日舉辦「第八屆國際精神衛生合作平台暨培訓中心成果研討會」，以「數位心理健康」為主題，邀集9國精神醫療專家學者齊聚高雄，分享各國在數位心理健康領域的最新發展與實務經驗，現場及線上與會人數達300人。

凱旋醫院指出，自2018年承接新南向政策計畫以來，積極推動精神醫療專業人才培訓，協助東南亞地區建立更完善的人性化精神醫療與復健制度，成果深獲各國肯定，成為台灣推動新南向政策的重要成果之一。

今年持續進行線上基礎與進階實體培訓課程，並納入智慧醫療應用內容，讓學員實地學習人工智慧如何輔助心理治療，推動精神醫療向數位化與智慧化邁進。

研討會邀請衛福部心理健康司司長陳柏熹及高雄市衛生局局長黃志中致詞，並由澳洲、泰國、越南、柬埔寨、新加坡、斯里蘭卡、印尼、菲律賓等多國專家分享精神衛生與智慧醫療發展經驗，包括澳洲西澳大學臨床副教授Mohan Isaac博士、泰國公共衛生部前副司長Samai Sirithongthaworn博士、新加坡心理衛生學院副教授李清（Lee Cheng）博士等，現場更有近60位新南向國家貴賓參與交流。

活動中，凱旋醫院並與菲律賓馬尼拉中央大學及越南心理治療協會簽署合作備忘錄（MOU），擴大國際合作版圖，院方表示，將持續結合智慧科技與心理健康專業，推動跨國合作與教育交流，攜手打造更友善的全球心理健康支持網絡，為世界精神醫療發展注入台灣能量。

