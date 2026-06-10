AI五層蛋糕商機大！亞力切入3層 在手訂單逾120億元創新高

亞力在手訂單超過120億元，寫下歷史新高。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕重電大廠亞力(1514)5月合併營收新台幣8億元、年減30.83%，累計營收新台幣41.98億元，年增10.77%，創歷年同期新高。亞力在AI浪潮下，大吃重電設備與擴廠商機，在AI五層蛋糕理論上，就涵蓋3層，而今年接單金額超過銷貨30%以上，為今年、未來業績成長增添新動能，目前在手訂單超過120億元、且持續增加，已創下史上新高。

亞力表示，因AI浪潮加速並擴大重電設備需求，輝達執行長黃仁勳提出五層蛋糕論點，有史上含金量達數兆美元的全球投資機會，而亞力商機至少涵蓋3層蛋糕之需求，包括:第一層來自能源電力之需求即強韌電網建置，台電為配合未來AI成長需求必須加速執行，必帶動重電設備之成長需求； 第二層是晶片需求即半導體產業海內外擴建新廠之商機，此項目對亞力的機電產品增加採購項目及數量，除既有客戶增加資本支出另有新客戶加入，因此今年前5月該產業鏈貢獻營收，成長幅度高達100%，是今年及未來幾年業績成長之主要動能。

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第三層則是以AI工廠之需求即AIDC之機房建置，亞力已陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲原客戶之新訂單及國外大廠新客戶之AI機房建置，也接獲NVIDIA轉投資中南美子公司的海外新訂單，未來對亞力貢獻成長可期，另綠能工程專案在ESG及2050淨零碳排之趨勢下亦有許多商機，目前訂單能見度至少三年，未來營運仍持續看好。

此外，軌道建設商機也是亞力重要項目，今年初與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統(CTC)的建置」專案金額48.56億，其中亞力負責：全島電力監控系統(SCADA)及新舊CTC系統的切換，預計提供約14 億的產品與服務。亞力電機與日本信號超過25年的合作，對台鐵的現狀與需求，有充分的了解與掌握，可掌握未來台鐵強韌計畫之汰舊或換新。 亞力目前在手訂單已超過120億元，且有持續成長趨勢，未來營運實績可望再創歷史新高。

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