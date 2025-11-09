AI交易誰最賺錢？中國這機器人22%收益率「打敗ChatGPT」奪冠

為了找到能夠讓普通人致富的機器人，美國人工智慧研究實驗室nof1日前舉辦「Alpha Arena」競賽。示意圖／photoac

為了找到能夠讓普通人致富的機器人，美國人工智慧研究實驗室nof1日前舉辦「Alpha Arena」競賽，於10月17日至11月3日間在公開市場上交易加密貨幣股票，盡可能地賺更多錢；其中參賽機器人包括Gemini、 ChatGPT、Grok、Claude Sonnet、Deepseek和Qwen，最終僅由2個中國AI機器人迎來正成長率，由Qwen贏得比賽。

「Alpha Arena」競賽為6個AI模型提供了10,000美元的資金、相同的輸入數據，並於10月17日至11月3日期間在公開市場上交易加密貨幣股票賺錢，找到能讓人致富的AI機器人；根據《紐約郵報》報導，nof1創辦人Jay Azhang認為「目前還沒有其他人真正訓練這些模型來分析所有這些股票數據」，而為了幫助人們更容易進行交易，藉此比賽讓「普通人」有機會接觸到最先進、最能幫助賺錢的交易模型。

這場競賽共6款人工智慧，包括伊隆馬斯克xAI的Grok、Anthropic的Claude Sonnet、Google的Gemini、OpenAI的ChatGPT、中國公司Deepseek和Qwen；這些機器人能夠投資於比特幣、瑞波幣、以太坊、狗狗幣、幣安幣和索拉納等區塊鏈加密貨幣，所有交易也都會被記錄下來並在比賽網站上公開分享。

創辦人Jay表示，因為區塊鏈數據唾手可得，而且與對沖基金在其他金融市場相比，個人交易者缺乏影響力和優勢，又加密貨幣市場的波動性也更大一些，因此更令人興奮比賽結果；根據 Coinbase的數據，在17天交易競賽中，比特幣下跌0.44%、以太幣下跌11%、瑞波幣上漲0.87%、幣安幣下跌8%、狗狗幣下跌10%，索拉納幣上漲略高於1%。

AI機器人投資大賽由阿里巴巴的Qwen以收益12,287美元、20%的正成長率贏得了比賽。圖／翻攝自X@Alibaba_Qwen

最終數據顯示，最受歡迎的ChatGPT最終只賺了3,794美元、成長率下降63%，其次Gemini只賺了4,485美元、成長率下跌56%，伊隆馬斯克的Grok和Anthropic的Claude Sonnet 在17天交易中偶爾盈利，但Grok最終收益5,226美元、下跌45%，Claude Sonnet則是收益6,740美元、下跌 30%。

雖然4個模型最終呈現下跌，不過中國AI機器人Deepseek盈利10476美元、收益率約為4%，其收益率在10月26日更達到100%；另外阿里巴巴的Qwen雖然競賽前3天呈現虧損，不過最終以收益12,287美元、22%的正成長率贏得了比賽。



