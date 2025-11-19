AI人才培育有成 龔明鑫：朝台灣人工智慧島邁進

經濟部產業發展署今天(19日)發表AI(人工智慧)人才培訓成果。經濟部長龔明鑫致詞指出，AI發展方興未艾，目前仍看不到有泡沫化跡象，面對這樣的大趨勢，跨部會已鏈結公協會、法人、校園，透過「訓、考、用」三位一體，並培養10萬名AI人才，而這只是第一階段，後續仍要持續努力，朝賴清德總統打造台灣成為人工智慧島願景邁進。

龔明鑫表示，對比2000年初期的網路泡沫，當時「網路泡泡」未能實際落地，現在的AI浪潮是具有實際的應用效益。以製造業導入AI應用為例，在實務上能節省非常多人力，避免人為可能的疏失及偏差，有助於節省成本、提升效能；商業服務業應用方面，也可透過AI就顧客開發引導、服務流程等提升效能，因此AI應用才剛開始。

龔明鑫強調，必須為AI浪潮提前準備好所需的人才，經濟部、勞動部、教育部等跨部會與公協會、法人、校園端合作，推動IPAS認證來培訓人才，且強調「訓、考、用」三位一體的模式，除了訓練，也要給予考核認證，通過後鼓勵企業優先任用或給予獎金、調薪等獎勵，既有鑑別度，也確保人才品質，讓人才培育更精準、更具延展性，為產業持續注入動能。

龔明鑫指出，報名IPAS有關AI相關培訓人數達14,000多人，目前通過考核約6,500個人，大概是一半左右，而淨零永續人才的培訓檢定也有10,000多人報名，並有6,000多人通過考核，由此也可以看出，現在人才培訓的重點就是環繞在數位轉型、淨零轉型、永續轉型的核心人才。

龔明鑫表示，政府正推動AI新十大建設，任何人才都可以從中找到可以貢獻的領域，從底層基礎的算力，到未來科技包括矽光子、AI應用、量子電腦等都有很大的發揮空間，更不用說將AI導入百工百業應用，都需要大家的共同投入與努力，他也鼓勵各行各業洽詢經濟部產業輔導團、產業公協會，透過輔導將AI導入企業內部應用提升競爭力，進而朝賴清德總統的「台灣人工智慧島」願景邁進。