AI人才荒！3強攜手補人力缺口

▲1111人力銀行、與聯成電腦、資策會今（26）日正式宣布攜手合作，三方共同啟動跨界結盟，共同建構「學習 → 認證 → 就業」的 AI 人才鏈，與數發部 AI 產業人才指引接軌，補上台灣產業最迫切的人力缺口。（圖／1111人力銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著AI快速發展，台灣的人才需求與勞動市場結構正出現明顯轉變。2025年至2027年間，AI應用服務產業對專業人才的需求，平均每年將新增約3000至4000人，顯示出AI發展將對勞動市場帶來不小的轉型與升級挑戰。為因應 AI 技術全面進入產業核心、國內企業面臨AI人才斷層、技能落差與難以招募等痛點，1111人力銀行、與聯成電腦、資策會宣布攜手合作，三方共同啟動跨界結盟，共同建構「學習 → 認證 → 就業」的 AI 人才鏈，與數發部 AI 產業人才指引接軌，補上台灣產業最迫切的人力缺口。

1111人力銀行說明，此次合作由三大領域的權威機構共同參與，各自扮演不可或缺的角色。聯成電腦提供符合產業需求的實務導向訓練（涵蓋 AI、資安、程式設計等），並與資策會合作成立認證中心，1111人力銀行則以就業平台的優勢，打造AI人才專區，提供履歷健診與數據驅動的媒合服務，不僅擁有最完整的企業職缺資訊，也能即時回饋AI職務需求動向，協助企業快速找到具備AI能力的人才。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，依據今年調查結果顯示，已有79.78%受訪企業完成AI技術導入，且超過四成企業預期，未來兩至三年內對AI相關人才的需求將顯著攀升。由此可見，產業對AI人才的渴求正逐年成長，透過系統性輔導與培訓，全面提升員工的AI應用能力，已成為企業重點課題。而從資料庫中也可以發現，截至11月，涵蓋資料分析、深度學習、模型訓練等領域的職缺已飆升至3.1萬筆，明顯看出企業對AI人才的需求正在快速成長中。

至於長年深耕技術教育的聯成電腦，則將產業實務導向的訓練能力帶入合作，推出以企業真實題目為核心的AI、資安與程式相關課程，大幅提升學員進入職場的即戰力。其2025年AI課程結訓學員的就業率高達近7成，為國內技職培訓的重要指標。三方強強聯手，不僅整合從技能訓練、認證到就業媒合的完整環節，更重新定義台灣AI人才培育的生態系，為國家在全球AI競爭中奠定關鍵的人才基礎。簽約儀式中，三方代表共同宣示啟動AI人才鏈，象徵台灣在AI競爭浪潮中正式加速，以系統化培育模式打造AI技能普及化與國家級人才分級制度。



