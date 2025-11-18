AI人才需求增長 人力銀行：75%企業願加薪
美國總統川普（Donald Trump）週二（18日）再度強調，幾乎100%的晶片都在台灣生產，好消息是現在全部都要回來了，不只川普要讓晶片製造業回流美國、搶晶片人才。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）更對外表示，台積電和三星等供應商無法滿足特斯拉的人工智慧晶片需求，他要自己興建大型晶片工廠；國內對AI人才也求才若渴。
104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，「是不是只有新人才願意加碼？其實不然。如果他是現職的員工，但是現職的員工他也有具備了AI的能力、能夠做AI的開發，相對來說，企業也願意更高額的加碼到了35%。」
據人力銀行調查，因為AI晶片需求，帶動各企業對AI的人才需求，發現光電及光學相關產業無論是新任或現任員工，只要具備AI能力，企業都願意加薪；半導體業也願意調高薪水搶才，統計薪資增幅平均9.5%以上。
展望明年總體經濟，不同產業對景氣看法也不同，只有科技相關產業看法相對樂觀，認為AI晶片需求持續帶動產業成長。
因應許多先進晶片都在台製造，英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）以美國矽谷深科技創投合夥人身分再度訪台。
英特爾前執行長季辛格認為，「沒有哪個地方能像台灣一樣，我有時開玩笑說你早餐時有了想法，午餐時就能做出原型，晚餐時就能投入生產，沒有哪個地方的創新速度能像台灣一樣快，而且台灣在這方面做得很好。」
季辛格這次也和7家新創公司拜訪台灣硬體供應鏈，期望深化和台灣半導體供應鏈的合作夥伴關係。
傳出這次他將拜訪鴻海董事長劉揚偉，雙方會有什麼樣的合作，引起產業關注。
