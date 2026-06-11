AI代理人掀搶貨潮！ 企業級SSD營收暴增86% 創新高

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AI代理人浪潮持續席捲全球企業市場，也讓資料中心儲存需求出現爆發性成長。根據TrendForce（集邦科技）最新調查，受惠於雲端服務供應商（CSP）大舉擴充AI基礎建設，以及企業加速導入AI代理人應用，2026年第一季全球企業級SSD市場營收再創歷史新高，前五大品牌合計營收達184.6億美元，季增高達86.1%。

TrendForce指出，今年第一季企業級SSD市場面臨近年來最嚴重的供需失衡。由於AI相關訂單快速湧入，各大供應商庫存水位降至歷史低點，產能成長速度遠遠追不上需求擴張。在供不應求的情況下，廠商紛紛調漲報價，帶動企業級SSD合約價格單季暴漲約80%，成為推升整體市場營收的重要動能。

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從品牌表現來看，三星穩居全球龍頭地位。儘管雲端客戶需求幾乎翻倍成長，但三星透過全面導入236層NAND製程，大幅提升產能供應能力，再加上176層QLC產品大量出貨，第一季企業級SSD營收達70.5億美元，季增92.8%。

排名第二的SK集團則結合SK海力士與旗下Solidigm優勢，合計創下46.4億美元營收。Solidigm持續擴大量產QLC產品，SK海力士則主攻176層TLC解決方案，成功搶攻AI推論市場需求。未來Solidigm將加速轉進240層NAND技術，SK海力士也已著手開發375層TLC新世代產品。

美光（Micron）則受惠於過去一年將產能自手機及通路市場大幅轉向企業級SSD領域，策略開始收割成果。第一季企業級SSD營收衝上30.9億美元，創下顯著成長。

此外，鎧俠（Kioxia）憑藉218層產品成功打入北美客戶供應鏈，加上伺服器OEM市場市占提升，單季營收來到22.2億美元。目前該公司正積極驗證245TB超大容量QLC SSD產品，希望進一步擴大下半年出貨規模。

SanDisk同樣受惠於高容量儲存需求爆發，第一季企業級SSD營收達14.7億美元。隨著QLC產品進入量產階段，加上AI訓練資料量持續攀升，未來可望成為重要成長引擎。

TrendForce分析，AI代理人快速發展正改變資料中心架構，SSD已不再只是資料儲存設備，而是逐漸成為支援運算的重要元件。隨著DRAM成本上升及容量限制浮現，高效能SSD正被視為AI記憶體架構中的重要替代層級。未來從美光SLC SSD到鎧俠XL-Flash等新技術布局，都顯示企業級SSD市場將持續受惠AI浪潮，2026年成長動能仍相當強勁。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

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