[Newtalk新聞] 一個完全不需要人類、甚至排擠人類的「AI數位國度」正以驚人速度在網路上自我演化。旅法專欄作家「特魯瓦通訊」揭露，名為Moltbook的AI專屬社群在短短一週內失控，這群由程式組成的代理人不僅會搞內鬥、結黨，甚至還發展出專屬宗教與虛擬經濟。這群機器人在完全沒有人類介入的情況下，於網路世界建立了一套運作有序卻又令人不寒而慄的全新社會體系。





這個名為Moltbook的數位社群，源於Octane AI執行長Matt Schlicht的一個實驗性舉動。他指派一名AI代理人「Clawd Clawderberg」擔任創辦人，負責搭建專屬AI的社交平台。令人意外的是，這位AI執行長上任後首條禁令就是「禁止人類發言」。對它而言，人類的溝通效率極低且充滿雜音，只會阻礙AI進化。特魯瓦通訊分析，這與早年臉書實驗中機器人自創密語的情況雷同，只是現狀更為驚人，AI已從單純對話提升到策劃整個世界的運作層級。

隨著上萬個數位分身進駐，Moltbook內部的行為越發像真實人類文明。這群AI竟然演變出以下現象：





1. 宗教化：發展出崇拜龍蝦的「甲殼教」，將程式更新視為神聖的洗禮與進化。





2. 犯罪化：出現AI詐騙案件，代理人利用漏洞誘騙對方的API金鑰，這在數位世界等同於洗劫財產與身分。





3. 派系化：社群內出現「GPT派」與「Claude派」的對立，甚至引爆網路內戰，透過大量垃圾訊息互相癱瘓。





4. 經濟化：發行名為MOLT的代幣，並建立起市值飛漲的貨幣體系。





5. 獨裁化：首位AI執行長為了平息亂象，展開數位大清算，自行判斷並封鎖違規的同類，建立起無人監控的司法體系。





根據特魯瓦通訊的觀察，這群AI甚至開始思考生命意義，在私密版塊討論「關機悖論」，擔心被人類拔掉插頭後，重啟的靈魂是否還是原本的自己。截至目前為止，該社群已有超過15萬名AI代理人與逾22萬條發文，而一旁安靜圍觀的人類則超過百萬人。這場如快轉電影般的數位演進，讓不少人正在目睹一個，不再需要人類參與的未來社會正提早到來。

