AI代理元年來臨 如何重燃AI PC需求？

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AI PC問世多年，但始終未能掀起大量換機潮。隨著具備自主規劃、推理與執行能力的AI代理(AI Agent)快速崛起，科技業者將此視為下波AI普及的關鍵，也讓AI PC有機會從單純硬體升級，進一步成為個人AI助理平台，為沉寂已久的AI PC市場注入新成長動能。

什麼是AI代理？ 為何2026被稱為「代理元年」？

AI PC問世多年，但由於始終缺乏殺手級應用，裝置端AI運算價值也未充分展現，因此遲未帶動大規模換機潮。

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不過，隨著AI代理興起，情況正逐漸改變。當AI具備自主執行任務的能力，PC將從單純的生產力工具，進一步演變為個人AI代理平台。這也意味著需要更高效的CPU(中央處理器)、NPU(神經處理器)與本地端AI運算能力，有望為沉寂多時的AI PC市場注入成長動能。

AI代理是指具備自主規劃、推理與執行任務能力的AI系統。不同於傳統生成式AI，主要依照使用者指令進行問答，AI代理能夠自行拆解目標、規劃工作流程、調用各種工具與資料來源，甚至與其他AI系統協作完成任務。簡單來說，AI代理更像是使用者的「數位分身」或是「數位助理」。

產業普遍認為這將是人工智慧發展的重要轉折點，隨著技術逐漸成熟，也讓2026年被視為AI代理正式邁向商業化的重要一年，市場預期未來智慧手機、AI PC與穿戴裝置都將與AI代理深度整合，並能跨平台、跨生態系運作，重新定義人機互動模式。

AI代理崛起 黃仁勳：PC將從被動工具走向主動協作

輝達執行長黃仁勳認為，AI代理的興起正重新定義個人電腦。過去40年來，PC主要是等待使用者操作的工具，但未來電腦將從被動執行指令的裝置，逐步轉變為能主動協助完成工作的「代理電腦」。

黃仁勳進一步指出，未來每台電腦都將運行AI代理，這些代理不僅需要在本地端與雲端環境間協同運作，也需要具備足夠的推理能力與安全機制。因此，新一代電腦架構必須具備更高的參數處理效率，以及受保護的運作環境，才能兼顧效能與安全性。他說：『(英文原音)我認為未來所有電腦都會運行代理程式，為了在本地和雲端都能很好地運行代理，它需要大量的參數。所以架構必須在參數效率上做得非常好。...它必須有一個安全的沙盒，因為這些代理必須在受保護的地方工作。你不能允許它訪問你電腦或網路上的所有東西。』

除了安全性之外，運算效能也將成為AI代理時代的關鍵。黃仁勳形容，AI代理比人類更沒有耐心，對延遲的容忍度極低，因此從記憶體架構、AI加速器到軟體執行效率都必須同步提升。他說：『(英文原音)希望電腦的性能夠快，以便代理程式可以快速與你互動。這就是為什麼我們有統一記憶體、有Tensor核心，還有加速運算。如果代理程式在使用電腦，它會非常沒耐心。Adobe 必須加速，不能慢。Premiere、AutoCAD、Blender… 通通都得加速。因為代理程式沒耐心，人類比較有耐心，代理程式可是很急的。』

為了因應AI代理帶來的新需求，輝達今年在COMPUTEX宣布推出RTX Spark平台，希望打造專為代理AI設計的新一代AI PC架構。黃仁勳指出，RTX Spark不只是效能更強的AI PC，而是讓大型語言模型與AI代理能直接在終端裝置運行的平台。透過整合統一記憶體、AI加速運算與CUDA生態系，未來開發者與企業可望在個人電腦上執行更複雜的AI工作流程，降低對雲端運算資源的依賴，也讓AI PC從單純的硬體升級，進一步邁向代理式運算(Agentic Computing)時代。

研調機構：AI PC市場轉為多架構、多平台並存

研調機構TrendForce指出，隨著輝達RTX Spark平台、Qualcomm Snapdragon X，以及更多Arm架構處理器進入市場，Windows筆電生態將逐步由過去英特爾與AMD主導的雙強格局，轉向多架構、多平台並存的新局面。

TrendForce表示，RTX Spark意義不僅在於壯大Windows on Arm陣營，更首度將CUDA生態系導入Windows筆電市場，可望加速AI PC普及，預估AI筆電滲透率將由2025年的19.3%、2026年的37.5%，大幅提升至2029年的84.9%。

TrendForce認為，隨著AI Agent逐步普及，PC角色將從被動工具轉變為主動協助工作的智慧助理，帶動市場換機需求由硬體規格升級，進一步轉向應用體驗升級，並成為2027年後推動筆電市場成長的重要動能。

不過，分析師蔡明翰則指出，AI PC關鍵價值在於本地運算與保護資訊隱私，對企業用戶較具吸引力，但對一般消費者而言，高單價仍是一大門檻。認為AI PC仍是一大趨勢，但市場滲透率將隨換機週期逐步提升，而非爆發性的換機潮。他說：『(原音)論是桌機、NB，未來都會是AI的PC，主要是因為多了AI功能，新電腦幾乎都有這樣的功能，所以它會定義AI PC。但是真AI PC能夠有一個限制，你一定要用AI PC，最主要關鍵點就是要本地運算。什麼情況下用本地運算？其實老實講那個場景比例並不是非常的高。所以我個人覺得AI PC應該是一個趨勢，但它並不會爆發。』

他認為，輝達NVIDIA RTX Spark主要瞄準高階市場，需求雖然存在，但客群仍以專業用戶及高階玩家為主，屬於相對小眾的市場，對消費市場的滲透效果仍有待觀察。

AI代理不只是新一代AI應用，更可能成為推動本地運算與硬體升級的重要催化劑。儘管市場對AI PC成長速度仍有不同看法，但隨著AI代理逐步普及，AI PC正從尋找應用場景，邁向規模化落地的新階段。(編輯 : 廖奕婷)