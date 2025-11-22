AI估值過高 巴菲特指數連5月破200％
Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）近日示警，AI有「非理性繁榮」風險，若投資泡沫破滅，沒有公司能倖免，此話一出，全球股市暴漲暴跌；亞太商工總會執行長邱達生警示，美國巴菲特指數已連5個月破200％，比2008年金融海嘯前還高，股市確實出現泡沫信號。
所謂巴菲特指數，是以該國上市公司股票總市值除以國內生產總值（GDP）所得；根據財經網站統計顯示，美國今年以來巴菲特指數4月平均176.2％最低，7月突破200％大關後就一路攀升，10月220.8％達顛峰，11月平均值為219.9％，雖然微幅下滑，仍連5個月指數破200大關。根據巴菲特指述理論，指數高於134％意味嚴重高估，破200％即是崩盤信號、處於「玩火」情況。
輝達近日財報優於預期，執行長黃仁勳表示，Blackwell火熱到難以置信，駁斥AI泡沫，但隨後因輝達應收帳款大增，導致全球主要股市暴漲後又暴跌；黃仁勳會議上抱怨，「若我們業績不佳，就成AI泡沫化證據，若業績亮眼又說成助長AI泡沫」。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，AI熱度過高，有任何風吹草動很容易被負面解讀，美國政府已將AI提升到國家級戰略，此重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」，在這種政策強度下，即便有科技公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求正在全面爆發，並非僅靠題材支撐，不認為AI有泡沫化的疑慮。
