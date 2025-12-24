「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了

今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。​

蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代表成長基期高，成長速度將放緩。

蔡明彰以台廠「AI伺服器三雄」為例，緯創（3231）股價從2022年23.1元，漲至2025年最高點161.5元，漲6倍；廣達（2382）從66.2元漲至2025年最高點345元，漲4.2倍；鴻海（2317）從94元漲至2025年最高點265元，漲1.8倍。

蔡明彰指出，為何現在速度漲不動了？因為過去3年來，這三雄股價漲的幅度越高，就越早做頭，緯創每股盈餘原本一年4元，今年預計8元；鴻海每股盈餘原本不到10元，今年預計15元；至於廣達，原本每股盈餘7、8元，今年預計18元，每股盈餘越來越高，股價卻已做頭。

蔡明彰認為，這是基期問題，如緯創的EPS越來越好，但最高點是2023年7月的161.5元；而廣達也分別於2024年7月、鴻海則是於今年10月到達高點。

蔡明彰以廣達為例，台股市值排名從第4降至第8，原因是月營收逐年放緩，11月月營收成長36%，就將近2000億台幣，顯示營收金額越來越高，因此廣達2026年可能由成長股轉為存股，估計2026年配息將由13元漲至15元，股息殖利率6%。



