「AI伺服器供應鏈」等主題式業績發表會下週接力登場

配合上櫃公司114年第3季財務報告公告，櫃買中心(Taipei Exchange) 陸續於11日至20日推出4場次特色產業主題之「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響，下周續於台北花園大酒店及櫃買中心11樓多功能資訊媒體區壓軸登場「AI伺服器供應鏈」、「富櫃50」及「電子科技」主題之櫃買市場業績發表會。

櫃買中心表示，台灣企業憑藉ICT完整的供應鏈體系，整合硬體製造及雲端技術，在全球 AI 供應鏈中具有舉足輕重的產業地位。本系列業績發表會下周接力於11月24日（週一）推出「AI伺服器供應鏈」主題，邀請被動元件與模組廠上詮（3363）、伺服器管理晶片設計商信驊（5274）、電源管理IC設計商茂達（6138）、工業用記憶體模組廠宜鼎（5289）等公司與會。另外「富櫃50指數」挑選體質優良、具流動性且市值規模最大的50檔上櫃股票為成分股，可有效追蹤上櫃股票市場走勢，已成為櫃買市場代表性的投資標竿，特於11月25日（週二）安排「富櫃50」主題，邀請半導體濕製程設備製造商弘塑（3131）、電子紙供應商元太（8069）、散熱模組廠雙鴻（3324）、到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。最後於11月27日（週四）壓軸安排「電子科技」主題，邀請半導體廠房機電系統工程與設備製造商漢科（3402）、精密網版研發製造商倉和（6538）、工業電腦廠新漢（8234）、感測與監控專業系統整合服務商三聯（5493）等公司與會。

下周業績發表會為本系列活動的最終三場，歡迎投資人把握機會，踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），本場次業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播(櫃買中心首頁>影音直播)，此外，為利未能即時參與活動之投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\\最新訊息\\櫃買影音」）查詢。