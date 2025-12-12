AI伺服器出貨回溫 智伸科11月業績揚帆

財經中心/綜合報導

智伸科技（4551）11 月合併營收為 7.02 億元，較10月營收 6.10 億元增加 15.11％，較去年同期 6.88億元成長 2.08％。累計 2025 年 1至11 月合併營收為新台幣 70.88 億元。

智伸科表示，11月營收呈現回升，一方面，受惠於汽車產業進入第四季傳統拉貨旺季，帶動公司旗下安全系統、傳動系統等相關關鍵零組件的出貨呈溫和回升，另一方面，AI伺服器與半導體設備關鍵零組件隨著新專案認證完成，並陸續導入量產，雙雙是齊步推升智伸科11月營收表現成長的關鍵因素。

智伸科進一步表示，公司也積極落實接單結構優化、多元事業佈局的重要策略執行，隨著半導體事業於換代完成後恢復穩健出貨，汽車舊品汰換與新產品導入，以及醫療與電子部門客戶積極規劃2026年新品量產排程，將助力整體訂單結構朝向高成長、高毛利率的方向進程，為全年營運表現奠定良好基礎。

根據市場資訊機構Dell’Oro Group 最新報告指出，AI 工作負載推升全球資料中心實體基礎設施市場快速擴張，預估2024年至2029年間的年複合成長率將達 15％，其中，隨著計算速度的加快，機架密度不斷提高，直接液冷 (DLC) 將成為將熱量從機架散發出去的主要散熱技術，因此 DLC 的市場規模將從 2024 年的 11 億美元飆升至 2029 年的58億美元，帶動冷板、管路、金屬結構件等關鍵零組件需求大幅成長。智伸科指出，隨著全球資料中心往更高密度、更高熱通量的液冷伺服器架構轉型，公司在 水冷 / 液冷伺服器相關關鍵零組件的出貨量於第四季也明顯逐步增溫，並有多項新案自今年10月起即加速進行。面對 DLC 市場未來五年將呈倍數成長，智伸科已提前強化加工技術、擴充複合式製程能力，並與國際液冷供應鏈客戶深化合作，預期將成為 2026 年以後的主要營運成長動能之一。

展望2025年第四季，智伸科維持審慎樂觀看法。智伸科將持續推動訂單與產品組合優化，聚焦半導體、AI 伺服器與智慧醫療等高成長領域，隨著新能源車關鍵零組件新案、AI伺服器與半導體產品換代完成、醫療新案於年底至明年初陸續開出，越南、墨西哥新產能的佈局逐步開出，整體產能彈性與製程能力也將同步升級，在多元產業耕耘下，將為智伸科營運帶來長期穩定的成長動能。