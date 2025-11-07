AI伺服器出貨放緩 緯創10月營收月減9％ 11、12月營收衝高可期

圖為緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）。

受到AI伺服器出貨下滑影響，緯創10月營收月減9％、至1850.61億元，不過緯創不僅重申第四季有機會成為AI伺服器出貨量最高峰，更預告第四季的AI伺服器出貨高峰將落在11、12月。換言之，第四季單月營收的好戲在後頭。

緯創今年的筆電出貨量、AI伺服器出貨量都頗有斬獲，以筆電來說，單月出貨量與二哥仁寶的距離越來越近、都是200萬台俱樂部的一員，緯創甚至上修今年全年筆電出貨量至雙位數百分比成長，AI伺服器整機代工訂單更是今年緯創營收大幅躍升的關鍵。

緯創表示，10月筆電出貨量為210萬台，只比9月下滑10萬台、相當於4.5％，桌上型電腦與顯示器出貨量都是90萬台、與上個月持平。由於桌上型電腦與顯示器出貨量與上月持平、筆電出貨量減幅遠小於營收下滑幅度，幾乎可以斷定AI伺服器10月出貨量不如9月，是10月營收月減最重要的因素，不過緯創預期，11、12月將是第四季AI伺服器出貨的高峰，這也代表，11、12月緯創營收將有表現空間。

緯創估計第四季筆電出貨量將比上季下滑5～10％，降幅比上個月預期的區間略為放大，桌上型電腦與顯示器出貨量季增的預期不變。緯創將在12日公布第三季財報並舉行法說會，毛利率、營益率、本業獲利能否回溫，將是重要觀察指標。



