AI伺服器動能強勁 廣達、緯創11月營收創新高

（中央社記者吳家豪台北8日電）代工廠廣達與緯創受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁動能，今天公布11月合併營收分別成長至新台幣1929.47億元及2806.24億元，同創單月歷史新高。

廣達11月合併營收約1929.47億元，月增11.4%，年增36.5%，創單月新高；今年前11月營收達1.85兆元，年增45.7%。

廣達11月筆記型電腦出貨350萬台，與10月持平。

廣達向中央社記者重申先前法人說明會看法，預估AI伺服器今年第4季將季增雙位數百分比（10%以上），筆電出貨量則將季減雙位數百分比。

緯創11月合併營收約2806.24億元，月增51.6%，年增1.9倍，改寫單月歷史新高；今年前11月營收1.93兆元，年增逾1倍。

緯創對中央社記者表示，筆電11月出貨220萬台、月增10萬台，優於預期，12月出貨將小幅下滑，但第4季整體表現仍不錯。緯創原本估第4季筆電出貨將季減5%至10%，現在上修為季減低個位數百分比（約1%至3%）。

緯創11月桌機出貨90萬台、顯示器出貨90萬台，皆與10月持平。緯創預期桌機與顯示器12月表現將與11月持平，第4季整體出貨有望優於第3季。

AI伺服器方面，緯創表示，11月為今年出貨高峰，12月表現將低於11月，但動能仍強勁。

法人認為，在AI伺服器挹注下，緯創今年第4季營收有望創下單季歷史新高。（編輯：張良知）1141208