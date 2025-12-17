AI伺服器太夯 廣達斥資近15億升級加州新廠、緯穎馬來西亞廠砸17億擴產

圖為輝達平台AI伺服器產品線。

AI伺服器需求強強滾、新產能擴不停，廣達宣布，11月初在加州Newark新承租的廠房，今日董事會已通過將花14.43億元強化廠房、採購設備，而緯穎今年以來為了在馬來西亞擴增產能，在廠房營建工程、設備採購累積已投入高達17億元。

廣達在先前的法說會時透露，2026年AI伺服器營收成長率將會達到三位數百分比以上，不僅2026全年廣達的AI伺服器訂單更已底定，訂單能見度甚至看到2027年，廣達在2026年的資本支出將比今年的200億元增加，預估至2026年底，AI伺服器的產能將是現在的兩倍大。

也因此，廣達今年以來不停在加州Fremont找地擴廠，11月時宣布新增的加州AI伺服器產能，甚至已經擴張Fremont至鄰近的Newark。由於AI伺服器很重，樓地板承重都需要加強，測試時除了會消耗大量的電力，為了確定液冷系統不滲漏，也必須有水管支援，為了讓Newark既有廠房符合AI伺服器組裝與測試的需求，廣達今日董事會通過以4700多萬美元、也就是約14.43億元，讓當地營造業者對Newark廠設計與施工。

而在緯穎方面，由於CSP客戶對產能的胃口猶如「無底洞」，緯穎除了12月最新啟用的美國德州廠外，既有的馬來西亞廠、墨西哥廠也都持續擴增產能。緯穎今日宣布，從6月至今馬來西亞廠光是廠房興建工程，已經投入6.45億元，先前緯穎也已經分別向自動化檢測設備業者德律科技、測量儀器大廠是德科技採購設備，由今年初至11月底，向德律採購金額累積為5.24億元、從3月初至11月底向是德科技採購設備的金額也高達5.31億元，累積今年光是馬來西亞的廠房、設備採購，緯穎已經投入17億元。



