AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀

AI數據中心液冷方案暢旺，電源龍頭廠台達電今天公布第三季財報亮眼，每股獲利7.16元，營收獲利同創史上最佳紀錄。市場關注台達電產能規劃，台達電執行長鄭平表示，第四季到明年首季都很樂觀，目前電源、ICT和液冷方案產能的確吃緊。

鄭平還表示，目前持續追產能，泰國和美國產能都很緊張，新廠建置會在年底完成，非美訂單客戶同意在中國製作，有利紓解產能。

台達電今年第三季營收達1,503.17億元，稅後純益更衝上186.06億元、每股稅後盈達7.16元，營益率達16.5%，均創下史上最佳單季紀錄，毛利率同步勁揚至34.87％。由於95%到美國的營收都是客戶付，因此關稅影響非常低，但會有1~2個月時間差。

台達電目前伺服器電源佔營收比23%，液冷方案也達11%，在AI數據中心建置不停歇下，台達電今年第四季動能持續，明年如果需求持續也有望維持動能，今年前九月台達電資本支出297億元，估計今年約達400億元，明年資本支出也會落在在400億元水準，其中65%用在自動化。

AI數據中心帶動伺服器需求，鄭平坦言，產能不足是客戶後面的需求，新工廠產能要開出來，工廠建置其實都是2年前的規劃。現在產能的確很吃緊，不過大家搶產能又有可能重複下單。

在產能建置方面，泰國3個新廠預計年底裝修建置，美國也將建置相關產能，但美國廠產能要2年後才能大幅提升，因此不排除先租廠房因應，由於非美訂單客戶同意可在中國生產，台達電有很多產能可因應。

他說，由於印度有關稅問題，如果沒有降下來也無法移動，而台灣廠區水冷產能有限，泰國廠區也規劃做水冷方案。

