AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀
AI數據中心液冷方案暢旺，電源龍頭廠台達電今天公布第三季財報亮眼，每股獲利7.16元，營收獲利同創史上最佳紀錄。市場關注台達電產能規劃，台達電執行長鄭平表示，第四季到明年首季都很樂觀，目前電源、ICT和液冷方案產能的確吃緊。
鄭平還表示，目前持續追產能，泰國和美國產能都很緊張，新廠建置會在年底完成，非美訂單客戶同意在中國製作，有利紓解產能。
台達電今年第三季營收達1,503.17億元，稅後純益更衝上186.06億元、每股稅後盈達7.16元，營益率達16.5%，均創下史上最佳單季紀錄，毛利率同步勁揚至34.87％。由於95%到美國的營收都是客戶付，因此關稅影響非常低，但會有1~2個月時間差。
台達電目前伺服器電源佔營收比23%，液冷方案也達11%，在AI數據中心建置不停歇下，台達電今年第四季動能持續，明年如果需求持續也有望維持動能，今年前九月台達電資本支出297億元，估計今年約達400億元，明年資本支出也會落在在400億元水準，其中65%用在自動化。
AI數據中心帶動伺服器需求，鄭平坦言，產能不足是客戶後面的需求，新工廠產能要開出來，工廠建置其實都是2年前的規劃。現在產能的確很吃緊，不過大家搶產能又有可能重複下單。
在產能建置方面，泰國3個新廠預計年底裝修建置，美國也將建置相關產能，但美國廠產能要2年後才能大幅提升，因此不排除先租廠房因應，由於非美訂單客戶同意可在中國生產，台達電有很多產能可因應。
他說，由於印度有關稅問題，如果沒有降下來也無法移動，而台灣廠區水冷產能有限，泰國廠區也規劃做水冷方案。
更多太報報導
義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用
輝達Rubin架構亮相！ 郭明錤曝AI伺服器次世代電力藍圖、GPU挺進資料中心戰略
AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快
其他人也在看
AWS宣布2031年前在韓投資50億美元，打造AI數據中心挺進亞洲樞紐
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，亞馬遜(美股代碼AMZN)雲端服務商Amazon Web Services(AWS)宣布，2031年前在韓國投資至少50億美元，於首爾外圍新建人工智慧(AI)數據中心。此一承諾出自AWS執行長加爾曼(Matt Garman)與韓國總統李在明(Lee Jae-myung)在亞太經合會(APEC)期間會面之際，與會的七家全球企業合計提出未來五年90億美元投資，配合韓方「打造亞洲AI樞紐」目標。AWS表示，新一輪投資將加速韓國AI生態系成長，並在首爾圈布建更多機房節點以支援企業生成式AI與高算力需求。加爾曼並指出，AWS至2028年將在美國以外的14個APEC經濟體追加投入400億美元，帶動額外約450億美元的美國國內生產毛額(GDP)外溢效應，反映AI雲端資本開支的跨域連動。AWS除新案外，6月已揭露與SK集團合作於蔚山建置大型數據中心、規模達40億美元；此次擴張有望與既有專案形成雙引擎，強化韓國在東北亞的低延遲節點與主權雲供給，並撬動供電、機電、網通與伺服器產業鏈的中長期訂單能見度。韓方並透露，OpenAI計畫與三星與SK集團成立合資公司，在地建置兩座「韓版財訊快報 ・ 1 天前
台達電公布AI資料中心微電網解決方案 (圖)
台達電參加能源週活動，首度公開「AI資料中心微電網解決方案」，台達電電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭（右2）表示，迎戰AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，透過分散式的微電網方案可大幅縮短建置時間。中央社 ・ 1 天前
「不二擊聲音製造所」推出壓箱製作 邀親子用耳朵發現世界
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市屯區藝文中心駐館團隊「不二擊聲音製造所」將於11月15、16日在實驗互傳媒 ・ 23 小時前
全新"人寵精品空間二代店"擴大服務 滿足毛小孩需求
民視新聞／綜合報導隨著少子化與家庭型態轉變，飼養毛小孩的風氣也日增，寵物在家庭中地位大幅提升，飼養關係也從「照顧」昇華為「陪伴」。就有業者看準毛小孩相關產品商機，推出全新人寵精品空間二代店擴大服務。這家女裝48年的設計專業，除了推出人寵親子裝系列，讓飼主與毛小孩共享穿搭樂趣。甚至還為了滿足現代飼主對毛小孩在食、衣、住、行各面向的細膩需求，集團特意結合天母精品生活圈，10月28日推出全新「人寵同步」二代店服務，讓主人與毛小孩共享美好生活體驗。原文出處：全新「人寵精品空間二代店」擴大服務 滿足毛小孩各面向需求 更多民視新聞報導終於！立霧溪堰塞湖潰壩「無傷亡」 靳珩隧道西口重見天日畫面曝光南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景淡江75校慶遇上民歌50 「唱自己的歌」策展、對談 串起跨世代青春記憶民視影音 ・ 1 天前
台達電宣布砸10.34億併購日本企業NRF 強化半導體布局
財經中心/綜合報導電源供應器大廠--台達電(2308)今(29日)宣布，將透過子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.以總金額約日幣50.24億元(約新台幣10.34億元) 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. (以下簡稱NRF) 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權，NRF為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統 (Radio Frequency System，簡稱RF system) ，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色。此次交易將有助台達提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。民視財經網 ・ 1 天前
【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊
日 期：2025年10月30日公司名稱：台達電(2308)主 旨：台達電受邀參加法人說明會之相關資訊發言人：周志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/12/021.召開法人說明會之日期：114/12/02 ~ 114/12/032.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由美銀證券所舉辦之投資論壇，說明營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 21 小時前
AI需求大又猛 台達電董座：產能吃緊 未來兩季營運「蠻樂觀」
AI浪潮全面引爆，台達電董事長暨執行長鄭平透露，台達電AI基礎建設相關營收占比今年前三季已高達34％，但他也直言，需求來的太快，AI基礎建設的電源、散熱系統供不應求，未來一至兩季都將面臨產能吃緊挑戰。隨著CSP業者持續加碼AI基礎建設，鄭平看好台達電第四季與明年第一季表現，「蠻樂觀的」。鏡報 ・ 19 小時前
強攻AI電源市場！台達電10.34億元併購日本NRF 完成半導體電力拼圖
台達電（2308）29日宣布，以約新台幣10.34億元（折合日圓50.24億元），透過旗下子公司Delta Electronics（Netherlands）B.V.收購日本Noda RF Technologies（簡稱NRF）90.23%股權，加上原持股，此交易完成後，台達電將持有NRF全數股權，強化其在半導體製程設備關鍵零組件領域的布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
DDR5獲利有望勝HBM3e！DRAM報價上修至23% 3大廠競爭格局成形
【記者呂承哲／台北報導】隨著025年第四季伺服器（server）DRAM合約價受惠於全球雲端供應商(CSP)擴充資料中心規模漲勢轉強，根據TrendForce最新調查，儘管第四季DRAM合約價尚未完整開出，供應商先前收到CSP加單需求後，調升報價的意願明顯提高，因此調升第四季一般型(conventional DRAM)價格預估，漲幅從先前8-13%上調至18-23%，還有可能再度上調。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
台達電重磅佈局！宣布斥資10億收購日本NRF…背後原因曝光
台達電（2308）今天（29日）宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.以總金額約日幣50.24億元（約新台幣10.34億元） 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. （NRF） 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。中天新聞網 ・ 1 天前
台達電上季每股賺7.16元 創單季新高
台達電（2308）29日公布第三季財報，除單季營收1,503.17億元創新高外，稅後純益186.06億元、每股稅後純益（EPS）達7.16元，更改寫單季新高，毛利率達34.87％；累計前三季EPS達16.47元，顯示AI伺服器與資料中心需求延續強勁動能。市場聚焦30日登場的法說會，預料AI伺服器電源、液冷散熱以及高壓直流（HVDC）新架構將成為主要關注議題。工商時報 ・ 1 天前
台達電布局半導體！砸10億元吃下日商NRF 9成股權
台達電今（29）日宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands）B.V.以總金額約日幣50.24億元（約新台幣10.34億元）收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd.（以下簡稱NRF）90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川習會落幕 習近平：形成解決問題共識
根據中國官方媒體報導，中國國家主席習近平今天(30日)與美國總統川普(Donald Trump)在南韓釜山會晤後表示，中美已針對經貿問題形成解決問題的共識。但報導並未透露具體的協議細節。 這是自2019年以來，中美兩國元首首次面對面會晤。在美中仍深陷激烈貿易戰之際，這次川習會備受各界關注注。 根據新華社報導，習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。他並說，雙方團隊要「盡快敲定後續工作，將共識維護好、落實好」，藉由實際成果，讓中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。 這兩個全球最大經濟體的貿易爭端已經持續數個月，包括互相加徵高額關稅與港口費、從稀土到大豆出口等貿易問題。美中貿易戰加劇令全球市場動盪不安，供應鏈陷入癱瘓。 據新華社報導，習近平強調，中美兩國「對話比對抗好」。兩國各層級並應保持溝通，以及中國和美國並可以「共同展現大國擔當」，共同推動有利於雙方與全球的務實合作。 習近平並提到，中國明年將舉辦亞太經合組織(APEC)峰會，美國則將主辦20國集團(G20)峰會，雙方可以互相支持，爭取兩場峰會都取得正面成果，「為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢中央廣播電台 ・ 23 小時前
非洲豬瘟中央應變所獲贈千支試劑 縮短檢驗時間
（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中30日電）非洲豬瘟中央前進應變所今天獲贈1000劑病毒檢測試劑，將可支應1萬頭豬檢測量能，檢驗流程可以縮短一半時間。行政院長卓榮泰表示，團結打贏疫戰。中央社 ・ 23 小時前
詐領研究經費逾600萬 北醫大前副教授蕭宇成涉詐遭起訴
台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉嫌利用自己掌控的公司開立不實發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等機構詐領研究經費598萬餘元。此外，蕭宇成還與台北科技大學教授林律吟合作，以「互換發票」手法，向北醫大及北科大詐取研究計畫經費65萬餘元。新北地檢署調查後認蕭、林等4人涉犯《刑法》加重詐欺罪及違反《商業會計法》，依法起訴。太報 ・ 1 天前
豬瘟襲台中 議員批防疫失能、只忙購物節
[NOWnews今日新聞]台中非洲豬瘟疫情延燒，台中市議會今(30)日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人在議會痛批市府「防疫失能、螺絲鬆到極點」，直指市府稽查不力、疫調混亂、宣導失...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前