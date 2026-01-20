AI伺服器熱潮加溫！ASIC大成長、GPU穩居主流 連通用伺服器都看俏

圖為鴻海開發的輝達平台GB300伺服器機櫃。

2026年不只有輝達平台AI伺服器大成長！在北美CSP積極增加投資帶動下，根市調機構TrendForce預估，2026年伺服器總出貨量年增率更將高達12.8％、超越去年，其中，全球AI伺服器2026年出貨量將年增28％以上，而以Google為首的AI ASIC伺服器出貨增長率則將超過輝達平台，通用型伺服器成長性亦在推論需求增加下而看俏。

北美CSP加強對AI基礎設施投資力道，不只將帶動AI伺服器繼續大成長，連去年成長率平平的通用型伺服器，成長力道也可望加速。

以AI伺服器的型態來說，TrendForce分析，預估2026年GPU的占比69.7％，仍為最大宗，搭載輝達GB300平台的機種成為出貨主流，輝達新一代平台VR200則於下半年後逐步放量，然而，在Google、Meta等一線CSP業者積極擴張自研AI ASIC的情況下，TrendForce預估2026年AI ASIC伺服器滲透率將提升至27.8％，為2023年以來最高，出貨增速也超越以GPU為基礎的AI伺服器，其中，Google對自研ASIC的投資力道明顯強於多數CSP，將成為ASIC市場領頭羊，TPU除自用於Google Cloud Platform雲端服務基礎設施外，亦積極對外銷售於Anthropic等業者

而就通用型伺服器需求來看，TrendForce分析，北美五大CSP在2026年的資本支出總額預估將比去年大增40％，2026年全球AI伺服器出貨量年增28％以上，由於AI推論服務產生的龐大運算負荷，通用型伺服器將因此出現需求擴增與升級潮。

該研究機構進一步表示，自2025年下半年起，AI代理人、LLaMA模型應用、微軟CoPilot升級等AI推論服務持續發展，CSP積極轉向推論服務以發展變現、獲利模式，AI推論除了可採用AI伺服器進行，也要搭配通用型伺服器以支撐推論前後的運算和存儲需求，都帶動通用型伺服器2026年需求上升。

TrendForce表示，北美五大業者Google、AWS、Meta、微軟、甲骨文在2026年除了大規模新建基礎建設外，也有部分是汰換2019至2021年雲端投資熱潮購置的通用型伺服器。預料Google和微軟將最積極採購通用型伺服器，以因應每日來自於Gemini、Copilot的推論流量。



