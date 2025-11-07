AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高
廣達（2382）、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收年增幅均超過三成以上水準，緯穎第3季財報更創下單季新高，顯示AI伺服器需求動能相當強勁。
廣達、緯創及英業達等代工大廠將於下周舉行季度法說會，將會對外釋出本季營運展望。法人看好，代工大廠在AI伺服器浪潮推動下，今年全年業績將有望再創歷史新高，明年輝達Rubin大量採用液冷技術，也帶動代工廠營收及獲利規模看升，明年業績將有機會再度改寫新高。
廣達10月合併營收為1,731.96億元、月減5.9%、年成長27.4%。筆電出貨量達350萬台、月減110萬台，AI伺服器則維持先前法說會看法。廣達累計今年前十月合併營收為1.66兆元、年增46.8%，創下歷史同期新高。
緯創10月合併營收為1,850.62億元、月減9.0%、年成長92.2%。10月三大產品線出貨部分，筆電單月出貨量為210萬台，雖然比9月減少4.5%，但比去年同期增加16.7%；桌上型電腦及顯示器則分別各90萬台。
法人預期，緯創今年第4季筆電出貨可能受到傳統淡季影響，出貨動能將季減5~10%。但是從全年角度來看，今年筆電出貨量仍可望優於去年，桌上型電腦及顯示器出貨動能預期也向上成長，AI伺服器在第4季出貨表現將會成為今年度最高季度。
緯穎昨日除了公告10月合併營收之外，第3季財報亦同步出爐。10月合併營收為912.64億元、月成長5.7%、年增157.9%，創下歷史同期新高，主要來自於AI伺服器出貨動能強勁。
緯穎第3季單季合併營收2,668.24億元、季增20.9%、年增172.8%，毛利率8.8%、季增0.2個百分點，稅後淨利154.11億元、季增27.1%、年成長143.5%，每股純益82.92元。營收、獲利、每股純益不僅皆倍數成長，更創下單季歷史新高。
