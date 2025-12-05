AI伺服器熱潮帶動營收大成長！美超微供應鏈大訊新增獎勵金 最高9個月 明年再推員工配股

圖為大訊科技與美超微在馬來西亞共同打造的大型製造園區。（圖／大訊）

伺服器品牌大廠美超微的供應鏈大訊科技，今日宣布實施「獲利共享激勵獎金」，除了既有的期中、年終獎金之外，將依照年度營運績效發放獎勵金給員工，平均每個人獎勵金可達5個月現金，最高可以領到9個月，現階段也正在研擬配股制度，預計明年開始發放。值得注意的是，2025年只剩最後一個月，大訊自承近期才發放2024年度的獎勵金。

大訊以提供美超微伺服器機殼與高階散熱解決方案為主，美超微AI伺服器出貨增加，帶動大訊隨之快速成長，大訊過去的獎酬制度以期中與年終獎金為主，未與大訊的營收、獲利直接連結。大訊總經理梁見發表示，營運能夠有亮眼的成績，除了股東的支持之外，全體員工的貢獻功不可沒，應讓讓所有員工利益同霑，所以獲利共享制度將依照年度營運績效發放現金獎勵。

大訊表示，根據獲利共享新制，員工除了既有的期中及年終獎金之外，將依照個人年度貢獻程度，多獲得一筆相對應的現金獎金，以近期發放的2024年獎勵金，除了產線的外籍員工平均領1.5個月外，其他員工平均每人都有5個月現金獎酬，最高可多領達9個月。

受惠於AI 伺服器需求急速成長，大訊表示，營收連年創新高，為追上客戶的訂單需求，大訊加緊擴充產能與人力，2026年在馬來西亞新廠及台灣桃園八德四期產能陸續加入量產之下，未來幾年可望維持高成長動能。



