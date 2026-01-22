AI伺服器爆炸成長！仁寶陳瑞聰：Q2起好到驚訝、最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會。陳俐妏攝



仁寶旺年會今天登場！仁寶董事長陳瑞聰表示，最近壓力大心情沉重，因為2025年營收年減17% ，但2025年是谷底，2026年AI伺服器將爆發性成長 ，AI伺服器將占伺服器比重達8成， AI筆電占比達5~6成，「第二季起就會讓人驚訝」！全球筆電需求或記憶體衰退呈現低個位數衰退，但仁寶有望持平或小幅成長，因此他跟同仁承諾，將帶領仁寶在最短時間內，力拚重返兆元企業！

陳瑞聰表示，最近壓力蠻大，心情沉重 ，因為去年7500億元，年減17%，2021年疫情紅利帶動筆電需求，但筆電需求陸續下滑，純代工產品也陸續調整完畢，這４年是轉型調整年，不過2025年就是谷底。

展望2026年 ，陳瑞聰指出，現在剛好他接任董事長的一年半，包括AI硬體產品和公司徹底AI化，AI伺服器今年將有爆發性成長 ，涵蓋GPU ，液冷和工廠擴充。全球產能部件方面，5億美元的美國擴廠計畫，今年第二季底就會完工，將快速衝刺進行L10L11 伺服器生產，越南廠也快速擴充產線 ，台灣也會擴充工廠．

陳瑞聰強調，仁寶今年邁入42年，目前有兩大主軸，一是管理團隊年輕化已從60多歲降至40多歲。第二是塑造成 AI中心公司，今年AI伺服器將占伺服器比重達8成， AI筆電占比達5~6成，加上邊緣AI挹注，將仁寶將脫胎換骨，成為新的公司。

仁寶總經理是 Anthony Peter Bonadero表示，2025年非筆電 25%成長至29% ，今年非筆電占比將達40%

，長期來看，期望非筆電和筆電比重將成6:4，記憶體進入超級循環，三大原廠都優先考量HBM，PCB也看到類似的狀況，但預期不會回到疫情短缺的情況。整體轉型非常健全。

