AI伺服器狂噴！緯創11月營收暴衝190％破2800億元 創史上最猛新高

圖為緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）。

緯創受惠於11月AI伺服器出貨量創下歷史新高、PC相關產品線也優於預期，帶動11月營收高達2806.24億元，改寫單月歷史新高，不僅比上個月暴增超過5成，更比去年同期成長超過190％。緯創表示，12月AI伺服器出貨量可望繼續維持在高檔，法人評估，12月營收應不會比11月減少太多，第四季營收可望順利創下歷史新高。

隨著輝達新平台GB300供應在進入第四季後，火力全開，緯創在第三季底就透露，第四季AI伺服器出貨量可望超越第二季的高峰、創下全年最高點，11月時進一步透露，AI伺服器的出貨高點將自11月展開。而緯創今日公布11月營收，先前所言果然不假，營收大躍進至2806.24億元，比6月創下的紀錄2091.82億元，又足足多了快800億元。

廣告 廣告

而緯創11月營收的佳績不只是因為AI伺服器出貨量大增，也受惠於PC相關產品出貨增加，緯創11月筆電出貨量來到220萬台，甚至比10月增加10萬台，優於原先緯創的預期，桌上型電腦、顯示器各有90萬台，與上個月持平，完全看不出來第四季已經開始進入PC產業淡季。

由於筆電接單狀況很不賴，預期12月筆電出貨量應該也不至於出現斷崖式下滑，因此緯創表示上修第四季筆電出貨量，由原先的季減雙位數百分比、修正為僅季減個位數百分比，12月桌上型電腦、顯示器有機會維持在與11月相近的水準。

而在AI伺服器出貨展望方面，繼11月出貨量已是最高紀錄後，緯創表示，出貨量有可能會不如11月，但客戶拉貨動能還是很強，第四季AI伺服器出貨量應能順利創下今年最高。



回到原文

更多鏡報報導

緯創AI訂單爆發！總座：第四季營收、毛利率增溫 明年AI伺服器最少兩位數成長 營運逐季上揚

黃仁勳：5年內AI資料中心市場規模躍增至3兆～4兆美元 GB300機櫃月產高達千櫃

AI伺服器出貨放緩 緯創10月營收月減9％ 11、12月營收衝高可期