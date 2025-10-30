AI伺服器看漲 輝達市占恐下滑

研調機構預期，2026年AI伺服器將成長超過20％，不過在北美CSP以及大陸AI自研晶片加速研發下，輝達在市場中的占比將下降。（柳名耕攝）

在AI伺服器強勁需求驅動下，相關供應鏈營收逐季成長，封測龍頭日月光投控第3季淨利季增45％，EPS更創下近11季新高，達2.5元；被動元件大廠國巨，第3季EPS為3.1元，季增27.2％；研調機構預期明年AI伺服器出貨年增可望超過20％，不過輝達的市占可能下滑。

日月光投控30日舉行法說會，公布第3季自結合併營收達1685.69億元，季增11.8％，年增5.3％，淨利108.7億元，季增45％，年增12％，EPS為2.5元，營運績效顯著回升，顯示半導體產業庫存調整已近尾聲。

以新台幣兌美元30.4元估算，日月光預期第4季整體營收將季增1％至2％，其中半導體封測業務營收可望季增3％至5％，第4季整體合併毛利率及營益率將較第3季增加70至100個基點。

國巨第3季合併營收330.87億元，季增1.0％、年增4.2％，毛利119.74億元，季增2.8％、年增7.1％，毛利率為36.2％，季增0.6個百分點、年增1個百分點，主要受惠AI相關應用動能持續強勁。

展望未來，國巨預期AI相關產品的需求將持續成長，成為未來幾季重要的營收成長引擎，關稅、地緣政治變數仍在，但客戶庫存已回歸正常，產業將逐步穩健成長，會密切關注關稅、匯率變化以應對。

研調機構TrendForce最新AI伺服器分析，明年來自雲端服務業者（CSP）、主權雲的需求持續穩健，對GPU、特殊應用積體電路（ASIC）拉貨動能將有所提升，加上AI推理應用蓬勃發展，預計全球AI伺服器出貨量將年增20％以上，在整體伺服器市場占比上升至17％；不過，CSP、大陸AI自研晶片力道明年將更加強勁，預期ASIC拉貨成長幅度將高於GPU，進而導致輝達市占下滑。