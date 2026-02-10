AI伺服器訂單增溫！榮惠-KY１月營收創史上新高 Q1獲利有望更靚

榮惠-KY。資料照



受惠AI伺服器訂單成長動能持續增溫，PCB廠榮惠-KY(6924)1月營收1.76億元，創下史上單月新高，榮惠-KY董事長劉世璘表示，AI伺服器訂單能見度至少看到3月，將同步推升第一季營收與獲利表現。AI伺服器業務其貢獻將直接反映在毛利上，因此，獲利提升幅度預期將優於營收表現。

針對車用PCB佈局表示，榮惠-KY所規劃的戰略藍圖，包括墨西哥端已進入報價階段，以及在歐洲設立據點服務日系客戶等，均如期推行，預計第二季起就會有不錯的反饋，確立「車用PCB為主、AI伺服器為輔」的成長基調。

根據榮惠-KY的公告內容，2026年1月合併營收新台幣1.76億元，創下史上單月新高，較2025年12月1.48億元大幅成長19.41%，也較2025年1月1.7億元成長3.6%，終結連續6個月單月營收年成長率衰退走勢，順利開出紅盤。

劉世璘指出， 2025年上半年受到全球AI投資步調調整與晶片設計等因素影響，AI 伺服器相關訂單能見度不高，致使基期偏低，但2025年下半年起訂單動能已陸續回溫，2026年初接單與出貨能見度均優於2025年同期，帶動營收結構改善，也因為2025年基期偏低，2026年AI伺服器業務年成長幅度將會非常顯著。

劉世璘表示，目前AI伺服器佔整體營收比重已較2025年同期大幅提升，並在2026年1月達到顯著水準，就訂單而言，能見度大致上可以看到3月，後續將視客戶新案導入進度而定，由於AI伺服器業務依會計準則採淨額法認列，其貢獻將直接反映在毛利上，因此，獲利提升幅度預期將優於營收表現。

