AI伺服器需求強勁出貨季增 緯創19日股價反彈一度上漲2.1%

台股19日經過前一日重挫後呈現反彈走勢，加權指數開低震盪走高，台積電(2330)再度扮演撐盤角色，開盤後36分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為運動休閒、電子零組件及航運，而輝達概念族群股中緯創(3231)受惠AI伺服器需求強勁，出貨逐季增加，且股價經過連3日下跌後，19日開盤呈現開高走格震盪格局，開盤後16分一度拉升至140元高點、上漲3元、漲幅達2.1%，隨後雖隨大盤指數拉回，但股價多保持在上漲1元上下區間小幅整理。

美政府公布初次申請失業金人數超出預期，經濟出現衰退警訊，美股四大指數18日受影響連續2日全面收黑。台股19日則是在台積電撐盤下，指數開盤下跌47.84點，隨後指數翻揚拉升走高，開盤後46分指數上漲超過48點。櫃買市場指數以平低下跌0.36點開出，隨後指數一度拉升至平盤以上，但僅維持5分鐘便跌至平盤以下震盪整理，於50分前指數下跌0.7點。

19日台股市場投資信心依然不足，且缺乏主流族群帶動，使盤勢走勢顯得欲振乏力，盤面上則是由各具題材個股各自表現。緯創在連3日下跌後，19日開盤股價呈現開高震盪走高的反彈格局，且買盤表現相對積極，將股價一度推升至140元高點、上漲3元，不過隨著大盤指數漲勢收歛，緯創股價也受到影響，漲幅縮小，隨後便在上漲1元的上下區間做小幅整理。

理周投研部指出，緯創日前召開法說會，執行長林建勳表示，受AI伺服器需求持續強勁，緯創出貨量也跟著增溫，並且將延續至明年，預估明年伺服器業績更將逐季成長，全年可望有雙位數百分比的成長，同時網通產品預估明年出貨量也將成長10倍。而緯創10月營收為1851億元、月減9.03%、年增92.2%，為歷史第5高；累計今年前10個月營收為1.65兆元、年增94.6%，創歷史新高。

截至18日收盤，市場三大法人僅自營商買超847張，外資與投信同步賣超，分別達2175張及2348張，主力當日也是賣超3543張。緯創自14日至18日連續3日股價下跌共計7元、跌幅為4.8%。

理周投研部表示，以緯創19日盤中股價138.5元計算，股價目前仍低於5日、10日及月線位置，顯示目股價處於偏低格局，緯創後續業績持續看旺，股價在量能配合下，仍有再向上走升，值得投資人做中長線佈局，或是可沿著5日均線上下區間來回操作。

