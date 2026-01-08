AI伺服器題材助攻 股王信驊盤中衝上7825元再創新紀錄

信驊科技股價飆高。示意圖。廖瑞祥攝



股王信驊科技（5274）受惠AI伺服器需求持續強勁，加上載板供應狀況明顯轉順，2025年12月、第四季及全年營收同步刷新歷史新高，激勵股價今（1/8）日盤中大漲逾6%，一度衝上7825元，改寫台股上市櫃公司掛牌以來最高股價紀錄，收盤則上揚270元，以7650元收市，持續向8000元整數關卡逼近。

信驊公布2025年12月合併營收達新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；第四季合併營收為24.43億元，不僅優於市場預期，也同樣刷新單季紀錄，季增4.85%、年增16.11%。累計 2025 年全年合併營收達90.85億元，年增40.64%，三項營收指標全面創高，成為推升股價的重要動能。

法人指出，信驊目前營收主力仍以AST2600產品為主，新一代AST2700產品已於去年完成送樣，量產版本可望於本季亮相。隨著新產品逐步放量，加上AI伺服器需求持續擴大，法人預估信驊今年第一季營收可達26億元至27億元區間，年增幅度逾25%，並有機會挑戰單季歷史新高。

在外資觀點方面，日系外資維持「買進」評等，並看好股價具備8000元水準；美系外資則給予「優於大盤」評等，最高目標價上看8235元。

