AI伺服器、工控專案帶動 創見1月營收47.6億元、年增400%刷新單月紀錄

創見在2026年1月營收來到47.6億元，年增440.61%。

記憶體缺貨潮依舊，記憶體大廠創見受惠AI伺服器、工控專案大規模出貨，1月營收創下歷史紀錄來到47.6億元。

受惠於 AI 伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，全球記憶體大廠創見資訊（2451）2026 年 1 月單月合併營收衝上新台幣 47.6 億元，年增率大幅飆升，刷新歷史單月營收最高紀錄。

在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨挑戰的壓力下，創見資訊仍展現出驚人的營運韌性與爆發力。2026 年 1 月單月營收一舉攀升至 47.6 億元，相較去年同期的 8.81 億元，不僅增加金額高達 38.8 億元，年增率更達到440.61% 的亮眼表現。其中，工控相關應用營收佔比已達 75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場的成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，成功為 2026 年開啟強勁成長序幕。

展望未來，創見將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100% 台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。



