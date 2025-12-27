AI伺服器、記憶體漲勢噴到2026 外媒看好5台廠成大贏家

信驊等5台廠獲分析師看好。資料照



美國財經網站《Seeking Alpha》報導，在多家台灣科技供應商公布11月營收後，投資機構Wedbush Securities指出，伺服器與記憶體相關零組件需求持續展現「非凡強度」，不僅明顯優於傳統季節性表現，也顯示整體產業成長動能仍在加速。

Wedbush分析師Matt Bryson在最新研究報告中指出，11月整體伺服器零組件銷售金額，較一般線性季節水準高出約7%，主要由台廠奇鋐（3017）與信驊（5274）帶動，實際銷售表現明顯優於市場原先預期。

Bryson 分析，相關數據反映企業在標準型伺服器與AI伺服器兩大領域的資本支出皆維持強勁。他認為，這與Wedbush本月稍早於亞洲進行的供應鏈調查結果高度一致，顯示AI伺服器不僅當前需求火熱，未來訂單能見度同樣相當高。

其中，信驊的亮眼表現也顯示，標準型伺服器市場需求仍具韌性。該公司長期與NVIDIA及AMD在伺服器領域合作，被市場視為其營運持續成長的重要支撐。

除伺服器外，記憶體市場在11月同樣展現強勁動能。Bryson檢視創見、群聯與南亞科等台灣業者營收後指出，近幾個月的多頭趨勢持續延燒，且第四季漲勢更加明顯。

他說明，這波自今年3月啟動的記憶體價格上漲，不僅延續至第三季，並在第四季因供需失衡而進一步放大。雖然南亞科及部分模組廠確實受惠於 DDR4 產品快速停產（EOL）所造成的短缺，但更關鍵的因素，在於雲端服務供應商（CSP）於8、9月期間需求意外升溫，導致 DRAM 與 NAND Flash 同步出現缺貨情形。

Bryson 預期，隨著 CSP 已大幅上調2026年需求展望，這波由AI伺服器與記憶體共同驅動的產業熱潮，短期內恐難降溫。在AI相關產品持續排擠傳統產能的結構性影響下，供需緊繃狀況可能一路延續至2026年，相關供應鏈仍將是市場關注焦點。

