AI伺服器ASIC出貨估3年增3倍 台積電代工製造市占99%

（中央社記者張建中新竹27日電）研調機構Counterpoint預期，2027年AI伺服器特殊應用晶片（ASIC）出貨量可望比2024年成長3倍，聯發科應可搶下14%市占率；在前10大AI伺服器ASIC廠中，台積電是主要代工廠，製造比重近99%。

Counterpoint表示，Google張量處理單元（TPU）需求強勁，AWS持續擴展，加上Meta和微軟（Microsoft）提升內部晶片產品組合，是推升AI伺服器ASIC出貨量倍增的主要動力。

Counterpoint指出，得益於Gemini生態系統爆炸式增長，預期Google於2027年以前可望在AI伺服器ASIC市場保持領先地位，2027年市占率仍達52%。

博通（Broadcom）是AI伺服器ASIC設計合作夥伴的首選，Counterpoint預期，至2027年博通市占率仍可望維持60%水準。聯發科方案因具成本效益，應可快速擴展，預期2027年將搶下14%市占率。

Counterpoint表示，晶圓代工龍頭台積電是AI伺服器ASIC廠主要代工選擇，在前10大AI伺服器ASIC廠中，台積電製造比重近99%。（編輯：張良知）1150127