AI低波投資術1／AI股回檔是好事！ 操盤手曝2大加碼動作
儘管AI發展趨勢如日中天，激勵美國科技股走勢持續看漲，但外資陸續提出美股估值過高疑慮，引發那斯達克指數震盪，台股也來回修正，短線承受一定壓力。究竟科技股漲多回檔，是趁機撿便宜好時機，還是獲利了結警訊？投信操盤手揭2026年AI布局策略。
「早在今年8月底9月初之際，我就期待美股能回檔，但指數一路飆漲，直到近期才有機會逢低布局。」面對近日科技股有較大幅度回檔，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，樂見這情況，並直言接下來會趁勢做2件事，包括原有部位再加碼，及新標的建倉。
楊士醇指出，近期市場修正主因在估值調整，以均值回歸角度來看，算是相當健康的走勢，回檔反而是買點。「影響這波股市多頭最重要關鍵，在聯準會降息態度；儘管先前市場擔心，12月未必如預期降息1碼，但聯準會同時表明將結束縮表計畫，代表市場流動性提升，有利科技成長股表現。」
他分析，過去聯準會貨幣政策，以抑制通膨為目標；近來風向似乎轉變，現階段更關注的是就業數字。「美國ISM製造業指數已跌破50景氣榮枯分水嶺，配合失業率攀升，就景氣面來看確實下滑；在此情況下，預料聯準會12月降息機率仍高，市場將維持相對寬鬆的資金環境。」
除了市場流動性無虞且資金寬鬆，有利股市多頭派對持續外，美中貿易談判達成共識，中國稀土管制暫緩也對股市發展相對正面；「美中關係和緩且釋出善意，政策面變數告一段落，目前沒有看空市場的理由。尤其，美國科技股獲利持續上調，這些企業真的很賺錢。」
楊士醇指出， 2026年美股企業獲利將維持雙位數增長，在AI、半導體及機器人題材領軍下，未來一年相關配置仍是投資主旋律。重點是，在波動加劇、操作難度提高下，單押股市資產缺乏靈活應變能力，一旦市場重挫，不但沒有子彈再加碼，心理也會因承受較大壓力，而做出錯誤決策。
他強調，資產配置是未來一年參與AI最重要投資課題。「美股估值該給多高，是建立在市場流動性、資金寬鬆環境、美中貿易政策及美股企業獲利的假設前提下，一旦出現變數，股市便難逃修正命運。但透過科技股債配置，當市場出現雜音重挫時，利用債券部位緩和波動風險，甚至進場撿便宜，則是更具投資效益的做法。」
檢視國內投信發行的科技相關多重資產基金，近一年績效排名第一的是中國信託科技趨勢多重資產基金、報酬率達12.26%；其次是野村全球科技多重資產基金、11.58%。既想參與AI長線行情，又擔心漲多回檔及波動風險的投資人，不妨透過科技股債多重資產配置，坐穩AI趨勢列車。
全球多重資產基金績效
