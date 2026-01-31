AI來了電夠嗎？全球都在為算力找電，台灣電力如何不變發展瓶頸？
AI正在改寫全球產業版圖，卻也悄悄把各國電網推向極限。美國總統川普要科技巨頭為AI資料中心的電力埋單，台積電董事長魏哲家也公開表達對台灣供電的憂慮，「算力吃電」已成無法迴避的現實。當AI成為新國力指標，台灣準備好面對這場電力壓力測試了嗎？
全球AI產業暴風式成長，從生成式AI到大型算力中心，運算能力已成為國力新指標；但，這場競賽背後，電力是否撐得住，開始成為各國政府與科技巨頭不得不正面回應的問題，不只美國、中國傷透腦筋，台灣產業界也出現「電力焦慮」？
電力會卡AI？美國要求科技巨頭自己埋單
美國總統川普今年1月13日發文，罕見地把矛頭對準科技公司。他直言，大型科技企業必須「自己埋單」資料中心所需的電力，不會讓美國家庭為企業用電付出代價。這番話並非空穴來風，因為最新數據顯示，美國資料中心用電量在2025年已高達224太瓦時，占全國總用電量的5.2%，年增率高達21%；若照目前趨勢推估，2030年可能暴衝到600太瓦時，占比接近12%。
AI產業爆發，更已開始推升電價，並對電網造成實質壓力，川普便與多位州長達成共識，研議以「AI 電力拍賣」方式，要求科技公司自行負擔電廠擴建與電網升級成本。微軟總裁Brad Smith也隨即表態，未來AI資料中心將採「社區優先」原則，不僅支付自身用電費，還會承擔周邊電網擴充的資本支出，避免影響居民電價。
Google也坦言，在美國，資料中心擴建的最大瓶頸，就是輸配線路，部分州的併網等待期甚至長達12年。
台灣缺電？魏哲家罕見流露電力焦慮
這股壓力，同樣籠罩台灣。今年1月15日，台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會上，難得把焦點從先進製程與資本支出，轉向一個更基礎、卻更關鍵的問題：電力。
「我擔心台灣的電力供應，首先，我需要充足的電力，這樣我才能不受限制地擴展產能。」他認為，在AI帶動下，雲端服務供應商對算力的需求是真實存在的，而且早在五、六年前就開始規劃。對半導體產業而言，電力充足才是產能可否落地的前提。
魏哲家的擔憂其來有自。國科會資料顯示，預計到2029年，台灣政府與民間合計的AI算力中心規模，將達到450MW，對照目前全台約36座資料中心、總負載僅約60MW，短短幾年內，用電需求將成長6.5倍。更關鍵的是，AI算力中心對電力品質的要求，遠高於傳統科學園區，必須承受24小時高負載運轉，任何瞬間電壓波動，都可能造成運算中斷。
「台灣的機會大好，不要讓火熄掉。」和碩董事長童子賢上週在尾牙受訪也提到，AI發展的背後，就是電力之戰。
顯然，AI造成供電焦慮，台灣該怎麼應對呢？台電董事長曾文生在2025年「遠見高峰會」上，曾拋出「Power Couple」的概念，強調供給、需求與儲能如何高效匹配，才是AI時代的核心。
「Power Couple」成為AI選址新公式？
過去，台電已針對桃園以北地區，對5MW 以上的新增供電申請採取暫緩受理，反映北部供電緊繃、變電所建設受阻的現實；此外，台灣長期仰賴「南電北送」或「中電北送」，不僅輸電線路趨於飽和，也增加單一事故造成大規模停電的風險。
「Power Couple」逐漸具體化為AI資料中心的選址策略。台電26日把作法說得更清楚，將持續檢討全國電力供需情形，加強電源供應，同時呼籲社會支持電力建設，加速電網建設進度。至於外界關切的AI算力中心用電，台電建議選址應「就近電源、光電優先」，盡量靠近發電端，並選擇再生能源餘裕區。
另外，因為中南部地區光電資源相對充裕，若AI算力中心能直接消化當地綠電，不僅可降低輸電損耗，也有助於企業達成綠電使用與 ESG 目標，這正是「Power Couple」概念的實踐版本。
台電發言人黃美蓮補充，未來AI算力中心的整體規範，仍會持續蒐集國際作法與各界意見，待有完整方案後再對外說明。
同時，台電加速汰換老舊電力設備，導入智慧科技巡檢，並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰2萬1019件，2025年已下降至6191件，減少7成；此外，全國饋線於去年完成自動化建置，系統可主動偵測並隔離故障區間，大幅提升整體復電效率，藉此打造更強韌、智慧且友善的電網。
算力隨著能源走，儼然成為台灣發展AI產業的趨勢，在AI成為國際競逐焦點的當下，電力不只是基礎建設，而是產業競爭力的底座。
在這股AI浪潮下，台灣的挑戰不只是晶片製造，更得建立一套兼顧供電韌性、區域平衡與能源轉型的電力新秩序；當「就近電源、光電優先」從口號走向實作，台灣才能在AI時代，把壓力轉化為下一輪競爭力。
