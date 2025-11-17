AI來了，大學生要念什麼？專家：學「工人智慧」
AI的應用，在教育現場不斷延伸，本週四（13日）盛大開幕的2025資訊月暨臺灣教育科技展（EdTech Taiwan），以「AI進行式」為主題，邀集200家國內外展出單位，提供上千種教育應用體驗和聚焦教育、產業、人才與社會對話的主題活動。AI如何成為從小學到大學，教師的最得力幫手？科技如何改變教室課堂的樣貌？面對學生可能用AI應付功課的疑慮，專家又如何看待？
臺灣教育科技展匯集700個攤位、200家單位展出，從Google、Apple、Meta、LINE等業者，到農業部、教育部、內政部等公部門，以及國立師範大學等學術單位，都在場展示AI科技在教育場域的實踐應用。
ViewSonic：視訊科技導入教室
長期倡議教育科技的顯示設備生產商ViewSonic也以「擁抱AI，共學未來」為主題參與，並規劃了「AI智慧教學區」、「沉浸式模擬高爾夫區」、「電競挑戰區」與「增能共學區」四大展區，並積極與文教業者如溫美玉老師、康軒文教集團、南一教育集團等合作，透過將課本教材導入AI，結合視訊科技，為教學現場打造更多元的學習體驗。
ViewSonic展示了ClassSwift一站式即時互動教學平台，和myViewBoard沉浸式數位白板系統兩項升級應用。當中ClassSwift為呼應疫情之後加速導入數位科技的全球教育趨勢，並因應台灣「生生用平板」政策，推出課中即時互動功能；此外ClassSwift也提供「AI備課」功能，一鍵生成符合課綱與教材版本的教案與題目，減輕教師備課負擔，以及協助教師設計遊戲化教學環節。
myViewBoard則是專為教師量身打造，包括「參與模式」支援多位學生同步作答，教師可即時批改並給與個別化回饋；更整合多項無障礙設計，如「Irlen濾光片」可減輕學習障礙或光敏感特殊需求學生的視覺負擔，落實教育平權與多元共融。
Google：教育而生的Learn LM
Google則在展場展示其開發的Learn LM，以自家的Gemini為基礎，來對AI生成的回應作提升，若是使用不同於一般Gmail帳號的教育帳號登入，AI便會以引導學習的教育模式來對使用者進行引導與協助解惑，而教育帳號詢問Learn LM的問題，以及提供給Learn LM的資訊，都不會用於Gemini的訓練。
現場工作人員表示，Google是全世界唯一針對教育功能，調教自家生成式AI模型的廠商，強調Learn LM「為教育而生」，以及承諾資料保密。
師大也在展場呈現其開發的SmartReading適性閱讀學習平台，針對英語學習和中文閱讀教育需求提供協助，包括中文閱讀能力診斷、記錄學習軌跡、練習英語閱讀與寫作等，皆可由AI細緻判斷學習者的能力程度，並提供相應需求的學習輔助。
專家：AI時代要用「工人智慧」問對問題
AI應用雖然為教學提供方便，卻也讓人擔心，是否AI的功能已經強大到，讓學生不再需要教師的教導？又或者，若學生習慣使用ChatGPT來完成學校功課，又該怎麼確認學習的效果？
中原大學應用華語系兼任副教授暨ViewSonic台灣區總經理暨優派學院院長連育仁表示，如今學習的模式和教學本身，已經和人們過去的習慣不同，現在培訓教師的方式必須解構從前的「老師在台上講授」模式，相較找出正確答案，更重要的關鍵已轉為「問對問題」。
連育仁以自己的教學經驗為例，表示學生使用AI答題的情況普遍，但是他反而鼓勵學生這麼做，因為AI能夠整理研讀的資料確實比人類多太多，而學生在使用AI的過程裡，其實也必須用自己的「工人智慧」找出精確詢問的問法，在思考「怎麼問」的時候，學生也會對問題本質有深入的思考，並需要在AI給出答案之後，有足夠的知識學能去檢視AI的回應。
另外，連育仁也會要求學生檢視，AI的回答為什麼比他自己好、好在哪裡，反推思考自己的回答有什麼不足。
但是隨著教育現場發生的轉變，連育仁指出，教育本身也必須翻轉，檢視哪些科目需要AI、哪些科目可能因為AI興起而被消滅，例如連育仁本身專業是華語文教學，他認為語言教師、語言學家在AI時代將受到相當大的衝擊，但未來前景也未見得悲觀，因AI扭轉了傳統上「每一題都要教到會」的教學模式，教師反而有機會站在AI巨人的肩膀上，給與每個學生因材施教的適性教育。
