AI來襲 黃仁勳警告聰明人將是最廉價！親揭這4人格特質會翻轉命運

在科技快速演進、AI全面崛起的時代，許多人擔心自己的工作會被取代，因此紛紛學習程式與AI技能。黃仁勳指出，智力將在AI時代下成為廉價資源，而真正生存的法則是擁有勇氣、思維上的誠實、放下自我，以及在公眾面前敢於示弱的能力。

他在劍橋大學演講時提到，霍金的一生正是「好奇心沒有邊界」的心態成為最佳註解，這也是黃仁勳的「無邊界理論」。即便霍金的身體受限於輪椅，他的思想卻飛越星辰大海。這也提醒我們，真正的發現不僅來自智力，還源於信念與樂觀。黃仁勳認為，我們應突破侷限，用好奇心與幽默去面對挑戰。

面對「智力變成廉價資源」的現實，他認為最重要的仍是勇氣、思維上的誠實、放下自我，以及在公眾面前敢於示弱的能力。

黃仁勳談到，他母親雖不會英語，卻教他學英文，並一直告訴他：「你是特別的，你有潛力。」這種鼓勵在他心中種下信念：沒有事情是無法克服的。他常以「這事能有多難？」的心態面對問題，將挑戰拆解到最基本的原理，再一步步學習。他認為自己能成功，是因為從未感到無聊，也沒有被炒魷魚。這兩件事，是他全部的祕訣。

保持知識上的誠實，是黃仁勳的方法論核心。他從第一性原理出發，用理性推導對未來的判斷。當他形成信念後，他會全力去實現，並把信念具象化，使它不易被外界動搖。同時，他每天都檢視策略的假設，如果發現邏輯錯誤，會立即調整，以保持適應力。

黃仁勳認為，領導者的任務不是總是正確，而是幫助團隊成功，當團隊知道他真心想讓他們成功，他們就會願意跟隨，也願意承擔風險。這種環境讓領導者可以坦然承認錯誤、自由改變方向，並安全地展現脆弱。

總結來說，黃仁勳的生存與領導法則是：「勇氣、思維誠實、放下自我、適應變化，以及幫助別人成功」。這些信念和行動，比單純的智力更能決定未來。

