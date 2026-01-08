AI供應鏈之亂! 記憶體、顯卡掀價格風暴 3C吹漲風 通路直言「現在買最便宜」

全球瘋AI打亂供應鏈，受上游廠調價、貨源短缺雙重夾擊，消費性電子產品價格蠢動。資料照，路透社



全球瘋AI打亂電子供應鏈，受上游廠調價、貨源短缺雙重夾擊，消費性電子產品價格蠢動。根據通路業者透露，部分關鍵零組件如記憶體（DRAM）、硬碟、高階顯示卡（GPU）價格漲幅驚人，甚至出現「一週一價」的異常現象，不僅相關股票大漲，還波即3C產品預告漲價，燦坤採購長陳柏蒼就直言，現在不確定因素太多，消費者若有實際需求，「買在今天」最划算。

國內大型通路燦坤今天舉辦年度大型促銷「因為有你才有光」會員特典發布會，針對近期記憶體價格飆漲，3C產品吹漲風，燦坤表示，早已有提前備貨，「想看漲價的人，讓你失望了!」坐在台下的一線3C品牌主管，包括華碩、宏碁、惠普、聯想、三星等只能沉著以對，但有人私下坦言「走一步看一步」，也有人抱怨，根本是上游偷襲式漲價，莫可奈何。

廣告 廣告

綜合品牌、通路端第一線消息指出，去年初 8G 記憶體價格約在 700 元左右，但到了去年年底，價格已一路飆升至 3650 元，漲幅超過五倍，且目前漲勢尚未停歇。除了記憶體外，高階顯示卡的缺貨狀況同樣嚴重，市場上 5070 以上等級的顯卡基本處於缺貨狀態，部分持有現貨的業者甚至採取「囤貨不賣」的策略，以觀望更高利潤。

AI題材帶動零組件價格水漲船高，相關業者如晶片、電源、機櫃等等業者早已大賺一波，如今記憶體之亂爆發，在缺貨的環境下，品牌規模與通路實力成為能否穩定供貨的關鍵。業者透露，目前市場上以 Apple（蘋果）與 ASUS（華碩） 等一線大廠在供貨上最具優勢，能優先取得貨源。

面對原廠漲價，大型通路商也自有應對之道。例如當原廠通知 1 月 5 日起調漲售價時，通路商早自去年 11 月便開始提前進貨布局，以鎖定較低的成本成本。業者坦言，雖然囤貨至四月可能獲得更高利潤，但身為上市公司每天都有業績數字壓力，必須在維持獲利與達成每日銷售目標之間取得平衡，因此仍會持續釋出貨源。

展望未來，外電報導，三星（Samsung）執行長已公開表示價格將全面調漲，預示著電視、手機等終端產品的價格壓力將持續增加。通路業者分析，現在的價格變動是以「週」為單位，消費者若有購買電視或電腦的需求，建議「買在今天」，因為現貨供應與目前的價格已是相對穩定的低點。

更多太報報導

台積電股民一早被錢砸醒！接下來每季發6元 估國發基金今年有380億入袋

快訊／技嘉旺年會下周打頭陣登場！ 總獎金額上看4千萬 嘉賓出爐一次看

回應輝達物理AI 技嘉模組化設計「AI Factory 」打造運算心臟產品線