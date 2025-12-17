AI供應鏈獲利近7000億 小資搶搭首檔AI發財列車！

財經中心／余國棟報導

台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，回顧2020年以來，AI企業獲利趨勢持續向上，2024年第三季獲利正式突破5000億元，隨後四季獲利不僅呈現階梯式成長，更是不斷刷新歷史紀錄續創高峰，截至今年第三季，台股AI供應鏈獲利合計距離７000億元大關只差臨門一腳。（示意圖/ PIXABAY）

台股AI企業獲利年增率近兩年也呈現三級跳，獲利年增率自2024年第一季由負轉正後，接下來連續七季獲利年增率都維持雙位數成長，2025年第一季年增率更逼近60%，顯示自2020年以來，台股AI供應鏈獲利動能持續獲得支撐。全台首檔台股AI ETF最新一次配息出爐，凱基投信公告旗下凱基台灣AI 50 ETF 基金(00952)11月收益分配，預計每受益權單位數配發新台幣0.03元，為調升每單位配息金額後連續4次維持此一配息水準，預計將於12月16日除息，明年1月13日發放。

廣告 廣告

台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，回顧2020年以來，AI企業獲利趨勢持續向上，2024年第三季獲利正式突破5000億元，隨後四季獲利不僅呈現階梯式成長，更是不斷刷新歷史紀錄續創高峰，截至今年第三季，台股AI供應鏈獲利合計距離７000億元大關只差臨門一腳。

近日軟銀創辦人孫正義為布局Open AI與資料中心含淚出清輝達股票，在市場掀起熱議，也為企業競相投入AI下了最佳註解。凱基台灣AI 50(00952)ETF研究團隊表示，Open AI擴張基礎建設，陸續與科技大廠簽訂雲端算力協議，並與晶片大廠合作建置資料中心；CSP大廠加大資本支出力道，市場預估2026年美系四大雲端服務供應商資本支出將達4960億美元，年增率上看27%。科技巨頭AI軍備競賽白熱化，帶動相關產業實質需求，也為AI島鏈的台股上漲動能續添柴火。

台灣2025年第三季經濟成長率達7.64％，較８月預測大幅上修4.73個百分點，增幅創17季新高；受惠AI出貨，９月出口542.5億美元，年增率33.8％，連續23個月正增長，反映台灣ＧＤＰ與出口數據皆強勁增長，台股基本面強韌有撐，有望挹注股市上漲動能。

AI需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第三季開始轉強，並可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／特斯拉飆新高美股震盪！日股跌破5萬 韓股殺聲隆隆

台股盤前／那指翻紅撐盤！台指夜盤小漲48點 台股開盤拚止跌

盤後籌碼／外資狠砍595億！台股重挫330點 它被砍逾5萬張還翻紅

美電力供需失衡加劇！儲能概念成市場焦點 這4檔大啖缺電危難財

