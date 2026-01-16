「AI保全、低碳建材」雙引擎營收再創高 國產尾牙豪發千萬獎金加抽汽車

記者陳韋帆／台北報導

國產集團旗下兩大公司國產建、中保科營收雙雙創高，尾牙席開兩百桌，豪發千萬獎金，並加碼30萬元獎金，最大獎是3台Toyota corolla cross油電車，肯定並犒賞員工一年的辛勞與努力。（圖／記者陳韋帆攝影）

國產集團旗下兩大公司國產建（2504）、中保科（9917）在低碳混凝土商機及AI保全雙引擎下，2025年全年營收分別為225.33億、190.1億，雙雙創歷史新高。國產建2026年方針為「穩中求勝、步步為贏」，中保科則以持續強化智慧安防系統，守護智慧城市與民眾為目標。

國產集團今(16)日尾牙席開兩百桌，由總裁林孝信領軍進場，國產建材將發1.5個月年終，豪發千萬獎金，並加碼30萬元獎金，最大獎是3台Toyota corolla cross油電車，肯定並犒賞員工一年的辛勞與努力。

廣告 廣告

展望2026，徐蘭英(左)指出，國產將持續精進低碳建材，林建涵(右)表示，AI保全需求持續攀升，今年也推出AI智慧治理強化公司營運效率。（圖／記者陳韋帆攝影）

國產2026持續精進減碳材料 持續布局「材料為王」

國產建材董事長徐蘭英表示，在AI浪潮與低碳商機的雙重帶動下，國產掌握了全台科技大建設的先機，擁有61款國內外低碳認證產品，減碳率最高達到42.3%，不僅產品絕對領先業界，同時持續推動「一米一愛心」等CSR、ESG願景，展現社會關懷與溫度。

展望2026年，她說，國產將持續低碳大溯源管理策略，董事會已通過投資15億，於台北港興建第二座爐石研磨廠，預計2027年Q4左右完工，屆時可生產高端低碳且精緻的爐石粉，減碳率可達50%，繼續向「材料為王」布局，繼續推出更多兼具結構安全、與減碳效益的高端混凝土產品，並布局南港、北士科等AI科技聚落，為集團持續挹注營運動能。

中保科AI保全獲佳績 2026集團內部AI助理上線提升營運效率

中保科董事長林建涵表示，中保持續發展科技保全，在「智慧防災、智慧停車、無人商店、無人機平台中保無限飛」等技術上不斷精進，也由於近年火警、公安事件，加上全台缺工、人力成本上升環境下，讓其需求升溫並帶來成長空間，讓2025年創下佳績。

「有信心今年會比去年更好！」展望2026，林建涵指出，除了維持原有方向持續發展，中保研發集團內專用的AI智慧企業助理「my omni」也在今年正式上線，功能包括基本問答、文案生成、會議紀錄、分析數據、編寫程式、翻譯語言等，後續也將持續推出「HR人資助理」、「Sales業務助理」供相關同仁使用，提升企業營運效率。

更多三立新聞網報導

全台租金補貼溢領2.1萬件 國土署催債了：可分期償還

晚一年買多付千萬！嘉科一、二期擴建紅利噴發 太保透天均價衝破2300萬

天龍人大逃亡！高房價10年逼走27萬人 專家：一個大安區人口消失了

獨家／移工買不起鬼塚虎？101專櫃爆歧視 房仲吐：買房子都行好嗎

