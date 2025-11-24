AI假冒彰化縣長推銷「神奇苦蕎茶」！王惠美遭盜用肖像 縣府急報警

網路詐騙用AI生成彰化縣長王惠美影像，推薦苦蕎茶，已報警處理。彰化縣政府提供

1支在臉書上瘋傳的「推薦影片」引發彰化地方譁然。影片中，自稱「彰化縣長王慧梅」的女子大力推銷所謂的「彰化苦蕎茶」，甚至誇大宣稱能讓高血壓患者「喝一杯血壓計就罷工」、失眠者「瞬間沉睡到叫不醒」；詐騙集團利用AI深偽技術偽造縣長影像，連名字都寫錯，徹底混淆視聽；對此，彰化縣政府表示，已經報警處理。

彰化縣政府表示，影片不僅未經縣長王惠美授權，更直接盜用王惠美的肖像，搭配偽造的旁白與誇張療效，企圖誘導民眾購買來路不明的產品；縣府接獲消息後立即向 Facebook 檢舉，要求平台全數移除相關影片，同步報警追查來源，以免更多人受害。

縣府強調，影片內容充滿荒謬橋段，從「親自監工生產」到「肝火沒了、眼睛亮了、血壓降了、口不臭了、尿不黃了」等誇飾字眼，顯見詐騙者根本不具專業，完全是仿冒縣長形象牟取暴利。也有網友看完直呼「這是在惡搞縣長吧」。

除了盜用縣長肖像的假廣告外，彰化市公所也發現另一詐騙正在流竄，以「蛇麼隆發跨年晚會」名義招募人員，並發布疑似官方公告的假訊息吸引民眾上鉤；經查證，該徵人資訊同樣與公部門毫無關聯，市公所已報案並呼籲民眾提高警覺。

彰化縣警察局指出，警方已主動蒐集相關資料，刑事警察局也會要求平台下架所有不實內容，並持續追查詐騙集團的技術來源與金流動向；警方提醒，近年深偽技術門檻降低，盜用公眾人物影像製作假廣告的案件大幅增加，民眾如遇可疑影片或誇張療效宣稱，務必提高警覺。

縣府與警方再次呼籲，若遇疑似詐騙情況，可撥打 165 反詐騙專線或 110 報案，避免辛苦錢被不法集團騙走。



