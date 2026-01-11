AI假名醫網賣「特效藥」 老翁遭詐20萬還水腫惡化住院

老翁誤信網路假名醫特效藥廣告，被騙20萬元還因水腫惡化住院。（刑事局提供）

近來陸續傳出AI科技生成虛構醫師形象的詐騙手法，北部一名年約70歲的陳姓老翁，因是慢性病患，誤信臉書假冒名醫楊賢鴻的廣告，加入LINE之後，竟遭詐團以精美包裝的「不明特效藥」吹噓說服，先後支付新台幣20萬元，但服藥後不僅病況未改善，甚至水腫惡化住院，才驚覺誤入假醫囑詐騙陷阱，向警方報案。

這起詐騙案件發生在去年7月，刑事局預防科指出，這名陳姓老翁是在臉書看見一則假冒楊賢鴻中醫師的醫療廣告，對方宣稱可改善糖尿病及四肢水腫等症狀。陳男不疑有詐，點擊廣告後加入名為「中醫養生」LINE好友，接著對方冒用楊醫師身分進行線上問診，並推薦購買不明來源藥品。

被害人信以為真，就以貨到付款方式購買該藥品，但收到包裹後見該藥品外包裝雖精美，但卻未標示任何藥品成分。假醫師隨後再透過LINE說明用藥方式，並宣稱需搭配後續療程方能改善病情，陳男共分4次購買該藥品，前後支付約20萬元。

陳男去年底，發現原有病症不僅未見改善，水腫情形反而更加惡化，須住院接受治療，事後回撥包裹寄件公司電話查證，發現號碼無法接通，才驚覺受騙，向警方報案。

刑事局分析，詐騙集團近來濫用AI科技，得以輕易冒用專業人士身分，於網路販售不實商品，尤其假冒專科醫師高價兜售藥品的詐騙手法近期愈來愈多，甚至以AI生成虛構醫師形象與賣藥影片，藉此取得民眾對「白袍專業」的信任，呼籲要提高警覺。

